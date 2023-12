Berlin. Ein brennender Mülleimer hat am Mittwochmorgen in der JVA Moabit in Mitte für einen Großeinsatz der Berliner Feuerwehr gesorgt.

Ein brennender Mülleimer hat am Mittwochmorgen um kurz vor 2.30 Uhr für einen Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit gesorgt. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte, dass im 4. Geschoss in einer Zelle ein Mülleimer Feuer gefangen habe. Zuerst hatten die „BZ“ und die „Berliner Zeitung“ darüber berichtet.

JVA-Beamte konnten den Insassen der Zelle in Sicherheit bringen. Bei der Rettungsaktion zog sich eine Beamtin laut der Berliner Feuerwehr eine Verletzung zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt seien sechs Personen gesichtet worden.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot (ca. 40 Einsatzkräfte) vor Ort, konnte den Brand in der Zelle innerhalb von gut einer halben Stunde löschen. Die Brandbekämpfer setzten einen Rauchfang. So gelang es ihnen, die Ausdehnung giftiger Rauchgase zu verhindern. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt. (dw)