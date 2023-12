Berlin. Die Klage eines Berliner Rechtsanwalts gegen das Tempolimit wies das Berliner Verwaltungsgericht am Dienstag ab.

Das Tempolimit von 30 km/h auf der Leipziger Straße in Berlin-Mitte bleibt. Das Berliner Verwaltungsgericht hatte am Dienstag die Klage eines Berliner Rechtsanwaltes abgewiesen, der bereits im Jahr 2019 gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung vorgegangen war. Die 11. Kammer des Verwaltungsgerichts in Moabit sah es als erwiesen an, dass die Senatsverkehrsverwaltung das Tempolimit als Maßnahme des in Berlin geltenden Luftreinhalteplans aufrechterhalten muss. Daran sei das Land Berlin gebunden.

Anders als das Durchfahrverbot für Dieselfahrzeuge bis Klasse 5/V, das im Sommer 2022 für die Leipziger Straße aufgehoben worden war, dürfe das Land Berlin das Tempolimit unter dem derzeit gültigen Luftreinhalteplan gar nicht heraufsetzen. „Die Maßnahmen können nicht aufgehoben werden, bevor der Luftreinhalteplan nicht fortgeschrieben wurde“, sagte die Vorsitzende Richterin Heike Grigoleit während der Verhandlung.

Land Berlin an Luftreinhalteplan gebunden

Der Luftreinhalteplan ist eine Vorgabe des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG), das Maßnahmen verlangt, wenn Schadstoffwerte in der Luft bestimmte Grenzwerte überschreiten. „Berlin hat sich das nicht ausgedacht“, so Grigoleit. Laut Bundesimmissionsschutzgesetz darf der Wert des Stickstoffdioxids in der Luft 40 Mikrogramm pro Kubikmeter nicht überschreiten.

Im Falle der Leipziger Straße zwischen Potsdamer Platz und Markgrafendamm seien diese Grenzwerte überschritten worden. Aus diesem Grund war das Tempolimit bereits im Jahr 2017 eingeführt worden. Damals jedoch noch im Rahmen eines Pilotprojekts. Zu diesem Zeitpunkt wies die Leipziger Straße die höchsten NO2-Werte in ganz Berlin auf. Inzwischen liegt dieser Wert (Stand 2022) bei 28 Mikrogramm. Die Verbesserung sei auch auf das Tempolimit zurückzuführen, hieß es am Dienstag während der Verhandlung.

Auch für Teilstück bis zum Leipziger Platz gilt weiter Tempo 30

Auch für das 230 Meter kurze Teilstück der Leipziger Straße vom Potsdamer Platz bis zum Leipziger Platz habe die Senatsverwaltung Tempo 30 anordnen dürfen, so das Gericht. Dies diene dem Lückenschluss und letztlich der Verkehrssicherheit.

Lesen Sie auch:Friedrichstraße: Statt Aufbruch herrscht Untergangsstimmung

Der Kläger, der die Leipziger Straße nach eigener Aussage selbst regelmäßig für seinen Arbeitsweg nutzt, hatte argumentiert, dass ein Tempolimit bis 30 km/h nicht dazu beitrage, im Besonderen den Stickstoffdioxidausstoß maßgeblich zu verringern. Zudem sei im Luftreinhalteplan von Werten ausgegangen, „die nicht der Realität“ entsprächen, so der Mann während der Verhandlung. Die besseren Luftwerte seien auf bessere Technologien bei den Fahrzeugen zurückzuführen, so das Argument.

Laut Britta Elm, Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung, liefere das Urteil nun Rechtssicherheit: „Wir bleiben bei Tempo 30, das ist ganz klar“, so Elm auf Nachfrage. Das Urteil hätte Einfluss auf etwa 40 Straßen in Berlin, in denen Tempo 30 aufgrund der schlechten Luftwerte angeordnet worden war. Zu verhandeln sei jedoch noch eine Klage zur Martin-Luther-Straße in Schöneberg. Dort hatte ebenfalls jemand gegen Tempo 30 geklagt.

Lesen Sie auch:Amsterdam reduziert fast stadtweit auf Tempo 30

Die Senatsverwaltung arbeitet derzeit an der dritten Fortschreibung des Luftreinhalteplans. Er wird im Sommer erwartet. Dazu werden neue Schadstoffwerte in der Luft erhoben. „Es könnte sein, dass sich die Luftwerte so verbessert haben, dass eine neue Klage Erfolg hätte“, so Elm. Dass Tempo 30 dauerhaft bleibt, ist also nicht unbedingt sicher.

Lesen Sie auch: