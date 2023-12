Berlin. Ab Mittwoch dürfen die Lichter auf Berlins Linden-Boulevard wieder glänzen. Die Senatswirtschaftsverwaltung trägt die Kosten.

Sparen oder nicht sparen? Das ist jedes Jahr aufs Neue die Frage, wenn es um die Weihnachtsbeleuchtung in der Hauptstadt geht. Vor zwei Wochen waren die Dekolichter am Kurfürstendamm von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angeknipst worden – etwas weniger opulent als in früheren Jahren. Statt 600.000 Euro waren „nur“ 330.000 Euro zusammengekommen, davon hatte das Land Berlin 100.000 Euro beigesteuert. Der Rest kam von der Wirtschaft sowie von Berlinern und Berlinerinnen. Für den Prachtboulevard Unter den Linden ließ sich jedoch zunächst nicht genug Geld auftreiben.

Unter den Linden blieb es erst einmal dunkel

Bis zum zweiten Advent sollte der Linden-Boulevard laut Lichtdesigner Andreas Boehlke eigentlich beleuchtet sein. Nun wird das Licht mit leichter Verspätung angeknipst. Schon im vergangenen Jahr stand die Finanzierung auf der Kippe: War die Beleuchtung noch 2021 mit 160.000 Euro unterstützt worden, gab es 2022 wegen der Energiekrise kein Geld mehr vom Berliner Senat. 2022 war die Spielbank Berlin als Sponsor eingesprungen. Doch die hatte entschieden, in diesem Jahr ausschließlich die Lichter am Ku‘Damm mitzufinanzieren.

Die diesjährige abgespeckte Lichterglanz-Version kostet insgesamt 89.250 Euro, letztes Jahr schlug das Spektakel mit 90.000 Euro zu Buche. Beteiligt sind die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, das Bezirksamt Mitte und die Firma Hans Boehlke Elektroinstallationen GmbH, die die Beleuchtung gestaltet und installiert. Dieses Jahr umfasst die glanzvolle Dekoration 100 Lichterketten mit 16.000 Lampen. Auch die Friedrichstraße wird zehn Leucht-Elemente erhalten. Im November meldete der Senatswirtschaftsverwaltung, dass sie die Beleuchtung mit 85.000 Euro unterstützen will. Nach aktuellen Informationen trägt diese jedoch die Gesamtkosten des Spektakels.

Lichterketten werden von Hand montiert

Da die Weihnachtsbeleuchtung nicht nur für stimmungsvolles Licht sorgt, sondern auch viel Strom frisst, fordern Umweltschützer immer wieder deren Abschaffung. Tatsächlich ist der Energie-Verbrauch der Lichterketten aber nicht der große Kostenfaktor, es sind die Personal-Kosten. Denn die festlichen Lichterketten werden jedes Jahr per Hand montiert.

