Berlin. Franziska Giffey besucht zwei soziale Unternehmen in Berlin - Klara Grün in Treptow und die Graefewirtschaft in Neukölln

Es schneit in dicken Flocken am Nikolaustag. Die Vorfreude, die bei Klara Grün, Berlins „erstem öko-fairen Putz-Startup“ in der Luft liegt, hat damit aber nichts zu tun. Vielmehr freuen sich die Mitarbeiter auf Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), die im gewohnt roten Mantel mit Weihnachtsbrosche erscheint. Erst im September hatte Gründerin Julia Seeliger von der Politikerin den mit 10.000 Euro dotierten Preis „Berliner Unternehmerinnen 2022/23“ als Newcomerin in Empfang genommen. Jetzt widmet die Senatorin dem Sozialunternehmen einen persönlichen Besuch und möchte mit eigenen Augen sehen, wie nachhaltige und soziale Reinigung funktioniert.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey von der SPD besucht am 6. Dezember 2023 das „Berliner“ soziale Erfolgsunternehmen - Klara Grün UG. Im Bild Julia Seeliger (Geschäftsführerin / graue Jacke), Sebastian Bernhard (Operations Manager) und Franziska Giffey, bei der Produktion von Reinigungsmitteln. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services © Funke Foto Services | Reto Klar

Soda, Natrium, Wasser und ein Staubwedel aus Straußenfedern

„Viele Reinigungsmittel sind überflüssig. Oft reichen Wasser und ein guter Lappen“, erklärt Gebäudereiniger Sebastian Bernhard. Ansonsten schwört das Team bei Klara Grün auf Natrium, Soda und Zitronensäure. Die Reinigungsmittel werden in Handarbeit im Unternehmen in Treptow hergestellt. Am schlimmsten seien Bodenreiniger mit roten und blauen Farbstoffen, weil die aus dem Wasser nur noch schwer wieder zu entfernen seien. Ein weicher Kupferlappen entfernt Kalk, ohne Oberflächen zu zerkratzen. Franziska Giffey ist angetan von einem edlen Staubwedel aus Straußenfedern. Mit Schutzbrille und Schürze bereitet sie selbst nachhaltige Putzmittel zu. Geräte und Putzmittel sind bei Klara Grün aber nur die halbe Miete. Das Unternehmen strebt eine faire Bezahlung, mehr Wertschätzung und familientaugliche Arbeitszeiten für Reinigungskräfte an. Der Stundenlohn für Einsteiger beträgt 14 Euro bei Klara Grün. Angestrebt ist ein Mindestlohn von 18 Euro pro Stunde.

Dem Fachkräftmangel mit guten Arbeitsbedingungen begegnen

Wie im Gastro- und Pflegebereich, gibt es auch im Reinigungsbereich einen Fachkräftemangel. Christiane ist eine von Klara Grüns Reinigungskräften, die aus ihrem Alltag erzählt. Sie ist alleinerziehend und mag ihren Job, obwohl sie täglich morgens um drei Uhr aufsteht, um Büroräume sauberzumachen und die Menschen, für die sie arbeitet, dabei nur selten antrifft. Das Ergebnis, die Sauberkeit, so sagt sie, macht ihr einfach Freude. Dieses „Vorher-Nachher“. Das war aber nicht immer so. Bevor Christiane bei Klara Grün gearbeitet hat, hat sie für große Gewerbe-Reinigungsunternehmen geputzt. Dort herrschte enormer Zeitdruck, sodass sie oft ohne Gummihandschuhe mit aggressiven Chemikalien in Berührung kam. Der Druck, die nächtliche Arbeitszeit und die fehlende Wertschätzung haben sie schließlich krankgemacht, sagt sie. Heute ist sie bei Klara Grün glücklich.

Gemeinschaftsessen in Bio-Qualität und glückliche Mitarbeiter in der Graefewirtschaft

Die zweite Station auf Giffeys „Made in Berlin“-Tour ist die Graefewirtschaft in Neukölln quasi ein Heimspiel für die ehemalige Stadträtin und Bürgermeisterin Neuköllns. Die Graefewirtschaft stellt pro Tag an zehn Standorten, vorwiegend in Neukölln und Kreuzberg, 5.000 kostenlose warme Mittagessen für Schul- und Kitakinder bereit. Die Klasse 4c der Oskar-Heinroth-Grundschule nimmt begeistert jeweils einen Schoko-Nikolaus uns eine gesunde Mahlzeit von Franziska Giffey entgegen. „Die Kinder haben richtig Hunger“, berichtet Gründerin und Geschäftsführerin Heike Birkhölzer, die das Sozialunternehmen 2009 mit einer Freundin ohne Kredit gegründet hat. Es gibt jeweils nur ein Gericht, das aber je nach Gusto kombinierbar ist - Bratling, Seitan oder Fleisch. In Windeseile hat jedes der Kinder seine Mahlzeit verputzt. Zeit für ein Gruppenfoto mit Franziska Giffey. Als sie fragt: „Welche Stadt lieben wir?“, antworten die Kinder wie aus einem Mund „Berliiiiiiin.“

Giffey: „Starke Wirtschaft und gute Arbeit sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille.“

„Wir wollen Wirtschaftswachstum, aber auch gesellschaftlichen Zusammenhalt“, sagt Franziska Giffey und dies ist kein Widerspruch. Die 45-Jährige sieht in fairen Arbeitsbedingungen eine Möglichkeit, dem Fachkräftemangel zu begegnen. „Den Wettbewerb um die besten Talente, Köpfe und Hände kann man nur gewinnen, wenn man auch gute Arbeitsbedingungen bieten kann. Beteiligung, fairen Umgang, gute Löhne. Starke Wirtschaft und gute Arbeit sind im Grunde zwei Seiten einer Medaille“, so Giffey. Insgesamt, sieht Giffey auch Möglichkeiten, die rund 180.000 Menschen, die von Sozialhilfe leben, in Arbeit zu bringen. Heike Birkhölzer stimmt ihr zu und berichtet von ihrem multikulturellen Team. Abide Klutse, Qualitätsmanagerin der Graefewirtschaft, kommt aus Togo, ist alleinerziehend und war vor vier Jahren noch Hartz-4-Empfängerin. Unter den Küchenhilfen ist auch eine Analphabetin und ein Mann, der früher schwer drogenabhängig war und am Görlitzer Park anzutreffen war.

Lesen Sie auch:Berlin will soziale Firmen fördern