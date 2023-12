Berlin. Zwei Monate nach dem Terrorangriff der Hamas beginnt das jüdische Lichterfest. Gefeiert wird unter hohen Sicherheitsvorkehrungen.

Es wurde gebetet, gesungen, getanzt. Einen Tag vor Beginn des jüdischen Chanukka-Festes wurde vor dem Brandenburger Tor ein zehn Meter hoher Leuchter aufgestellt und durch Yehuda Teichtal, Rabbiner und Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Chabad Berlin, am Mittwoch auf dem Pariser Platz in Berlin-Mitte eingeweiht. „An vielen Orten wird Chanukka gemeinsam gefeiert, als Zeichen von Licht und Miteinander, gerade jetzt in diesen dunklen Zeiten“, so Teichtal. Die Chanukkia, der achtarmige Leuchter, wird am Donnerstag zu Beginn des Lichterfestes entzündet. In diesem Jahr wurden die Maßnahmen zum Schutz der Veranstaltung noch einmal erhöht.