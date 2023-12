Vor dem Shoppingcenter Alexa gerieten am Freitag zwei Gruppen zunächst in einen verbalen Streit, der schnell eskalierte.

Bei einer Auseinandersetzung in Mitte sind am Freitag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren gegen 18 Uhr zwei Gruppen vor dem Einkaufszentrum Alexa an der Grunerstraße in Streit geraten. Nach zunächst verbalen Auseinandersetzungen kamen auch Stichwaffen zum Einsatz. Anschließend flüchtete ein Großteil der etwa acht Beteiligten in unterschiedliche Richtungen. Zwei außer Dienst befindliche Polizisten waren auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatten weitere Kräfte verständigt. Sie leisteten bei einem Verletzten Erste Hilfe und unterstützten bei der Festnahme eines 19-Jährigen.

Lesen Sie auch: Messerstecherei: Warum Verbrechen so oft am Alexanderplatz passieren

Unterdessen erschien ein verletzter 23-Jähriger bei der Polizeiwache am Alexanderplatz. Er wies eine Stichverletzung am Bein auf und kam in ein Krankenhaus. Bei einem vor dem Alexa liegenden 24-Jährigen wurden Stichverletzungen an den Armen und Beinen festgestellt. Auch er kam in eine Klinik. Während der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass sich ein 18-Jähriger zunächst nach Hause begeben hatte. Rettungskräfte brachten ihn ebenfalls mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus. Dort erschien auch ein 22-Jähriger mit einer Stichverletzung an der Hüfte. Bei ihm wurde ein Taschenmesser entdeckt. Bis auf den 23-Jährigen wurden die Verletzten ambulant im Krankenhaus behandelt.

Der festgenommene 19-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Rekonstruktion des genauen Tathergangs sowie die Beteiligung der einzelnen Personen ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die ein Kriminalkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen hat. JP