Berlin. Ein wichtiger Anlaufpunkt für Obdachlose verschwindet aus Berlin-Mitte. Darum platzte der Deal für eine Ersatzimmobilie.

In Berlin hat der Winter Einzug gehalten, nachts herrschen Minusgrade – und die Berliner Stadtmission schließt eine ihrer Obdachlosenunterkünfte. Was zunächst widersprüchlich klingt, war lange geplant. Am Donnerstag zogen die letzten Bewohnerinnen und Bewohner aus der 24/7-Unterkunft in der Auguststraße 82 in Berlin-Mitte, dem Hotel „Augustinenhof“, aus. Eigentlich sollte das als Erfolg eingestufte Projekt an anderer Stelle weitergeführt werden. Doch daraus wird erst einmal nichts.

Eine neue Immobilie galt als sicher. Dann sei vor wenigen Tagen die Absage für eine Anmietung eingetrudelt, sagte Barbara Breuer, Sprecherin der Berliner Stadtmission, am Donnerstag. „Wir sollten eigentlich in eine Einrichtung in der Ziethener Straße am Potsdamer Platz ziehen“, so Breuer.

Niemand sei auf die Straße gesetzt worden

Die Mitarbeitenden der Stadtmission seien genauso von der Absage überrascht worden, wie die Bewohner. „Wir haben daraufhin jedem, der das wollte, ein Ersatzangebot unterbreitet“, so Breuer. Auf die Straße gesetzt worden, sei niemand, betonte die Sprecherin am Donnerstag. Viele hätten in andere Einrichtungen oder gar eigene Wohnungen vermittelt werden können.

Ein Demonstrant vor dem Hotel „Augustinenhof“. © Berliner Morgenpost | Julia Lehmann

Das Besondere dieser Unterkunft mit dem Namen „SuN Schutz und Neustart für Menschen ohne Obdach“ war ihr 24/7-Konzept. Die Menschen bekamen dort ununterbrochen Zugang, konnten schlafen und sich ausruhen, wurden mit Lebensmitteln versorgt. Viele lebten dort sogar dauerhaft.

Vielen Bewohnern konnte zu Stabilität verholfen werden

Laut Barbara Breuer ein absolutes Erfolgskonzept. Denn vielen Menschen habe diese Wohnform zu geordneten Verhältnissen geholfen, zu eigenen Wohnungen, zum Entzug, zu Jobs. Die Nachfrage nach Plätzen sei stets hoch gewesen. „Wir haben gemerkt, dass den Menschen diese Sicherheit, eine Wohnung und was zu essen zu haben, Stabilität und eine Perspektive gibt.“

Doch trotz des großen Bedarfs kam eine Offenhaltung der Einrichtung nicht infrage. Die Stadtmission will das Hotel, dessen Eigentümerin sie ist, auch wieder als solches nutzen und so wichtige Einnahmen für die eigene Arbeit generieren.

Demonstration vor der Unterkunft

Die Schließung des Standortes war von Beginn an geplant. Vor zwei Jahren war die Einrichtung als Erkenntnis aus den Bedürfnissen, die sich während der Corona-Pandemie offenbart hatten, entstanden.

Die selbstbestimmte Interessenvertretung obdachloser Berliner:innen und die Union für Obdachlosenrechte (UfO) Berlin hatten deshalb am Schließungstag zu einer Demonstration vor Ort aufgerufen. Sie forderten die Offenhaltung der Einrichtung. „Solange bis eine Lösung für die Menschen gefunden worden ist, hätte die Stadtmission die Unterkunft weiterbetreiben müssen“, sagte Bahar Sanli von UfO.

Sie beklagte zudem, dass man mit dem Hotel Augustinenhof eine Chance verschenke. „Das Haus gehört der Stadtmission“, betonte Sanli. Etwas zur Miete zu finden, sei aus ihrer Sicht quasi aussichtslos.

