Holocaust-Verharmlosung: Wie sich der Angeklagte verteidigt

Berlin. Vor dem Amtsgericht Tiergarten hat an diesem Montag der Prozess gegen einen früheren Berliner Berufsschullehrer begonnen. Der 62-jährige Rüdiger B. muss sich wegen Volksverhetzung in zwei Fällen verantworten. B. soll im Sommer 2021 auf der Online-Plattform Youtube ein Video geteilt haben, in dem das Tor des Konzentrationslagers Sachsenhausen zu sehen war. Dabei soll er mittels Bildbearbeitung den Schriftzug „Arbeit macht frei“ in „Impfen macht frei“ geändert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten daher vor, den Holocaust zu „bagatellisieren“.

In einem weiteren Fall soll B. in einem Video die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus mit dem Holocaust verglichen haben. Das Video, in dem er zu sehen ist, wie er in die Kamera spricht, soll er am 24. August 2021 auf einer anderen Online-Plattform veröffentlicht haben. Auch in diesem Fall sieht die Staatsanwaltschaft den Vorwurf der Volksverhetzung als erfüllt an.

Angeklagter äußert sich umfangreich zu den Vorwürfen

Nach Angaben einer Gerichtssprecherin seien zu Beginn der Hauptverhandlung die beiden Videos gezeigt worden. Im Anschluss habe sich der Angeklagte sowie sein Anwalt, Tobias Gall, der sich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf für die AfD engagiert, umfangreich geäußert. Sie sprachen weiteren Angaben zufolge davon, dass es sich bei den Videos um einen künstlerischen Beitrag gehandelt habe.

Rüdiger B. fiel während der Hochphase der Corona-Pandemie Ende des Jahres 2020 zum ersten Mal auf. Er veröffentlichte Videos, in denen er Masken als „moderne Hakenkreuze“ bezeichnete und von einer „Zensur der Meinungsfreiheit“ sprach. Schüler wollten seinen Unterricht boykottieren, die Berliner Schulaufsicht beschäftigte sich mit dem Mann und die damalige Schulsenatorin setzte sich letztlich öffentlich für die Kündigung von B. ein.

Nach Kündigung: Rechtsstreit mit dem Land Berlin

Im August 2021 kündigte das Land Berlin dem Mann. In einer ersten Instanz bestätigte das Arbeitsgericht im September 2022 die Kündigung. Dagegen klagte der Lehrer. Es folgte ein Rechtsstreit mit dem Land Berlin.

Im Mai dieses Jahres einigten sich die Senatsschulverwaltung und der Berufsschullehrer auf einen Vergleich vor zweiter Instanz des Arbeitsgerichts. Der frühere Pädagoge akzeptierte seine Kündigung „aus betrieblichen Gründen“ zum März 2022 und sollte eine Abfindung von 50.000 Euro erhalten.

Land Berlin musste 72.000 Euro Abfindung zahlen

Damals forderte der Anwalt des Lehrers zunächst eine Kündigung zum Jahresende 2023 und 45.000 Euro Abfindung. Die Senatsseite startete mit einem Angebot einer deutlich früheren Kündigung und 39.000 Euro. Nach einigem Feilschen und Beratungen trafen sich beide Parteien bei dem vorgezogenen Kündigungstermin 2022 und auf Drängen des Richters bei der höheren Abfindungssumme von 50 000 Euro für den Verlust des Arbeitsplatzes. Zudem sollte die Senatsschulverwaltung gegenüber der Staatsanwaltschaft erklären, dass sie kein weiteres Interesse an der Verfolgung einer Strafanzeige gegen den Lehrer wegen Volksverhetzung hat.

Der Vergleich scheiterte aber, da das Land Berlin Widerruf eingelegt hatte. Im Juni 2023 entschied das Landesarbeitsgericht, dass das Land Berlin dem Mann eine Abfindung von rund 72.000 Euro zahlen muss. Zugleich wurde das Arbeitsverhältnis auf Antrag des Landes aufgehoben.

Das Urteil im Prozess vor dem Amtsgericht wird für den 4. Januar erwartet. mit dpa