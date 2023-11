Weniger Parkplätze, aber mehr Grün in Mitte

Auch an der Krausenstraße in Mitte werden Parkplätze wegfallen.

Berlin. Der Bezirk Mitte hat eine neue Strategie, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Hierfür ist geplant, rund 7200 Gullys in Nebenstraßen mit etwa 25 Quadratmeter großen begrünten Mulden zu umbauen. Die Kosten für diese Entsiegelung liegen pro Gully zwischen 7000 und 10.000 Euro. Auch die Autofahrer zahlen einen Preis: Durch die Maßnahme fallen insgesamt rund 14.000 Parkplätze weg, das sind fast 19 Prozent der geschätzt 80.000 Parkplätze im Bezirk.

Die Entsiegelung soll dafür sorgen, dass mehr Regenwasser im Boden versickert. Das Vorgehen sei ein „innovativer Ansatz, um im Bestand mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen“, sagte die für Straßen und Grünflächen zuständige Bezirksstadträtin Almut Neumann (Grüne).

Bewässerung der Straßenbäume und Abkühlung

Pro Jahr fallen in Berlin durchschnittlich fast 600 Liter Regen pro Quadratmeter. Weil viele Straßenflächen mit Asphalt und Gehwegplatten versiegelt sind, fließt ein Großteil davon bisher über Abläufe in die Kanalisation und vermischt sich dort mit Abwasser. Durch eine Entsiegelung von Flächen kann mehr Regen in die Erde geleitet werden – das ist vor allem angesichts der Auswirkungen des Klimawandels wünschenswert. Denn dadurch werden nicht nur Straßenbäume und andere Pflanzen besser bewässert, bei großer Hitze könnte auch mehr Wasser verdunsten und für Abkühlung sorgen.

In Mitte hat man sich zum Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren ganze 4000 Quadratmeter Straßenfläche pro Jahr zu entsiegeln. Bisher wurden dafür – neben der Entsiegelung von größeren Arealen – vor allem die Baumscheiben erweitert, das heißt die offenen Flächen um die Straßenbäume. Dadurch wird aber nur wenig zusätzliches Regenwasser aufgefangen, viel fließt immer noch in die Gullys.

Vier Millionen Quadratmeter vom Abwassersystem abgekoppelt

Hier will der Bezirk nun ansetzen: „Wir wollen dort arbeiten, wo das Wasser ankommt“, so Neumann. An geschätzt 80 Prozent der Abläufe in Nebenstraßen in Mitte sollen daher in Zukunft durch Bordstein abgegrenzte Grünflächen entstehen. Die begrünten Mulden nehmen das Regenwasser auf, nur wenn mehr Regen fällt, als dort versickern kann, würde noch Wasser in die Kanalisation fließen. So sollen immerhin vier Millionen Quadratmeter und damit die Hälfte des Straßenlands in Mitte zumindest teilweise vom Abwassersystem abgekoppelt werden.