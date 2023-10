Märkisches Museum wird für vier Jahre Großbaustelle

Das Märkische Museum am Köllnischen Park. Nachdem das denkmalgeschützte Gebäude in den vergangenen Monaten komplett geräumt wurde, steht nun der Beginn von Sanierung und Umbau unmittelbar bevor.

Berlin. Gerade erst hat Berlins berühmtestes Museum, das Pergamonmuseum, sanierungsbedingt für viele Jahre seine Pforten geschlossen und soll erst 2037 wieder komplett geöffnet sein. Nun ist das zwar nicht ganz so berühmte, für die Stadtgeschichte Berlins aber ebenso bedeutende Märkische Museum offiziell zur Großbaustelle erklärt worden. Das bis auf wenige Exponate leer geräumte Gebäude wird in den kommenden vier Jahren komplett modernisiert und saniert.

Alle Exponate wurden aus dem großen Saal geräumt, nur noch die zentnerschwere Glocke, geschützt in einer Holzkiste, darf während der Bauarbeiten an Ort und Stelle bleiben.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Mit einer symbolischen Schlüsselübergabe trat der künstlerische Museumsdirektor Paul Spies am Mittwoch die Verantwortung für das denkmalgeschützte Gebäude an Kultursenator Joe Chialo (CDU) und Birgit Möhring, Geschäftsführerin der landeseigenen Berliner Immobilien Management (BIM) ab. Das Bauwerk im Köllnischen Park in Berlin-Mitte mit dem weithin sichtbaren Turm wurde vom Architekten Ludwig Hoffmann entworfen und 1908 als damals hochmodernes Museum eröffnet.

Berlin vom Mittelalter bis zur Gegenwart

Nach Angaben der Stiftung Stadtmuseum war das erste, speziell als Stadtmuseum konzipierte Gebäude der Welt. Hoffmann hatte das Gebäudeensemble so entworfen, dass die verschiedenen Flügel des Hauses schon in der Architektur andeuten, welche historischen Epochen in ihrem Inneren präsentiert werden.

Paul Spies, Vorstand und künstlerischer Direktor des Stadtmuseums Berlin, erläutert Kultursenator Joe Chialo (CDU, re.) in einem der Ausstellungssäle des Märkischen Museums die Pläne für die Sanierung und den Umbau.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Doch so modern das Museumskonzept mit den 50 Themenräumen, in denen Geschichte und Geschichten der Stadt Berlin von ihren Anfängen bis zur Gegenwart ihren Platz fanden auch war, so offensichtlich sind heute seine Mängel. Die liegen vor allem in der verwirrenden, labyrinthartigen Anordnung der Räume, in denen Besucher leicht die Orientierung verlieren. „Zudem hat damals Barrierefreiheit offenbar noch keine Rolle gespielt“, so Spies.

Der 60 Meter hohe Turm wird endlich geöffnet

Überall versperren Treppen und Treppchen mobilitätseingeschränkten Besuchern, schon der Haupteingang in das Gebäude ist nur über eine Treppe zu erreichen. In Absprache mit dem Denkmalschutz sollen diese Mängel in den kommenden Jahren behoben werden. Zudem soll auch die technische Gebäudeausrüstung in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden.

Und obendrein soll der markante, 60 Meter hohe Turm des Museums, der bisher nicht zugänglich war, dauerhaft fürs Publikum zugänglich gemacht werden, ergänzt Birgit Möhring bei einem Rundgang durch die leeren Ausstellungsräume.

Lediglich ein paar Exponate, informiert Spies, mussten im Museum verbleiben, weil sie schlicht zu groß und zu schwer für den Transport ins Depot oder die in die Ausstellungen an anderen Orten des Stadtmuseums, etwa im Ephraim-Palais im Nikolaiviertel , sind. So steht etwa im großen Saal eine riesige Holzkiste. Darin, verrät Paul Spies, befindet sich die 3500 Kilogramm schwere Glocke, die 1471 ursprünglich für die Wallfahrtskirche in Bad Wilsnack gefertigt wurde und bis 1921 im Berliner Dom hing. Ebenfalls noch an Ort und Stelle ist der große Zunfttisch im zweiten Obergeschoss sowie vier Großgemälde, auf denen der Maler Paul Meyerheim (1842–1915) die Lebensgeschichte einer Lokomotive festgehalten hat.

Während das Märkische Museum trotz der beschriebenen Mängel insgesamt einen gepflegten Eindruck vermittelt - schließlich wurden bis Ende 2022 Besucher empfangen - ist das gegenüberliegende Marinehaus nach Jahrzehnten des Leerstands in einem erbärmlichen Zustand. Dennoch soll es im Museumskonzept nach der Neueröffnung eine wichtige Rolle spielen.

30 Jahre Leerstand werden endlich beendet

„Achtung, Einsturzgefahr!“, verkündet ein Schild am Eingang zu dem ebenfalls denkmalgeschützten Gebäude, das mehr als 30 Jahre leer stand. Die ehemalige Pracht des 1910 für die Berliner Schifffahrtsbehörde errichteten Hauses mit dem riesigen Bankettsaal für die Marineoffiziere, lässt sich nur noch erahnen. Graffiti, herausgerissene Türen und fehlende Wände zeugen davon, dass in der Vergangenheit immer wieder in das Gebäude eingebrochen wurde. Doch damit ist nun Schluss, mittlerweile wird das Haus entkernt, das undichte Dach wurde provisorisch gesichert, im Inneneren laufen nun die Sanierungs- und Umbauarbeiten.

Museums- und Kreativquartier am Köllnischen Park

Bereits ein Jahr vor der Neueröffnung des Märkischen Museums, so der Plan, wird das Stadtmuseum Berlin im Marinehaus einen neuen Standort eröffnen. „Zusammen werden die beiden Häuser das Herzstück eines neuen, lebendigen Museums- und Kreativquartiers am Köllnischen Park bilden“, sagt Spies. Während das sanierte Märkische Museum Räume für eine Dauerausstellung zur Geschichte Berlins, für Sonderausstellungen sowie für Vermittlungs- und Beteiligungsangebote bieten wird, sollen im Marinehaus Werkstätten, Arbeitsräume, Ateliers für Kulturschaffende, Veranstaltungsräume, Probebühnen sowie ein gastronomisches Angebot zur Verfügung stehen.

Blick in den großen Bankettsaal des völlig entkernten Marinehauses.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Ob alles läuft, wie geplant, muss sich erst noch zeigen. Noch 2021 war geplant, beide Gebäude bereits 2025 und 2026 wiederzueröffnen. Doch aufwendigere Vorplanungen, so Möhring, hätten die Verschiebungen geführt. Nun soll das Marinehaus bis 2027 fertiggestellt sein, das Märkische Museum 2028. Auch die Baukosten haben sich gegenüber der ersten Kalkulation im Jahr 2017 um rund 30 Millionen Euro verteuert. Die BIM rechnet für die Sanierung des Märkischen Museums mit Baukosten von rund 55 Millionen statt 38 Millionen Euro. Das Marinehaus soll nach derzeitigem Stand 13 Millionen Euro teurer werden und für 40 Millionen Euro instandgesetzt und umgebaut werden.