Stones-Fieber bei „Dussmann“ ausgebrochen

Berlin. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich der erste sein würde“, sagte Michael Gehrmann. Dank seiner Ausdauer war es dem 64-Jährigen gelungen, als erster zugreifen zu dürfen, als im Kulturkaufhaus „Dussmann“ in der Friedrichstraße in Mitte der Pop-up-Store für das neue Album von „The Rolling Stones“ eröffnet wurde. Vier Stunden hatte er gewartet. Um 22 Uhr stürzten sich der Pankower und etwa 120 weitere Fans dann auf Platten und Merchandise.

Offizieller Verkaufsstart für das Album „Hackney Diamonds“ (36,99 Euro) ist der 20. Oktober, also am Freitag. Bei Dussmann bekamen Fans das Album auf Platte oder CD, dazu noch T-Shirts, Aufnäher und mehr, schon am Abend zuvor. Vor allem Männer, die die Musik der Stones schon seit Jahrzehnten hören, wollten am Donnerstag zu den ersten gehören, die das Album in den Händen halten. So wie Michael Gehrmann. „Ich höre die Stones schon seit den 70ern.“

Eine Kundin hält das neue Stones-Album „Hackney Diamonds“ stolz in den Händen. Bis zum 26. Oktober gibt es den Pop-up-Store bei Dussmann noch. Platten gibt es, solange der Vorrat reicht.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Mit ihm gemeinsam wartete Thomas Einig (72) aus dem brandenburgischen Neuenhagen – ebenfalls langjähriger Fan. Auch er konnte es kaum erwarten, in das neue Album reinzuhören; von der Band, die er schon in seiner Jugend mochte. „Zwei Songs sind schon draußen und die haben Lust auf mehr gemacht“, so Einig. „Wir haben lange auf diese Platte gewartet – und jetzt ist sie endlich da“, ergänzt er noch.

Und in der Tat mussten sich Fans eine ganze Weile gedulden. Es ist das erste Studioalbum, das die in England gegründete Rockband nach 18 Jahren veröffentlicht hat. Die letzten neuen Songs enthielt das 2005 erschienene Album „A Bigger Bang“. Auf dem neuen sind nicht nur 12 frische Titel aus der Feder von Mick Jagger und Keith Richards. Die Stones haben sich berühmte Unterstützung geholt. Auf dem Album sind unter anderem Lady Gaga, Elton John oder Paul McCartney zu hören.

In der ersten Stunde nach Eröffnung des Pop-up-Stores war der Andrang groß.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Außerdem besonders ist die Pressung: Die Platte gibt es in limitierter Edition aus rotem Vinyl. Davon befinden sich in Deutschland nur 5000 Exemplare im Verkauf. Insgesamt liegen bei Dussmann 1500 Tonträger, darunter Platten und CDs, zum Verkauf bereit. Das Angebot gilt also nur, solange der Vorrat reicht.

Wie er sich die vier Stunden Wartezeit bis zur Eröffnung des Pop-up-Stores vertrieben hat, wollen wir von Thomas Gehrmann noch wissen: „Wenn man bei Dussmann ist, liest man eben.“

