Potsdamer Platz: Illegale palästinensische Demo – Polizei greift ein

Am Potsdamer Platz in Berlin versammeln sich am Sonntag Dutzende Teilnehmer einer Mahnwache – und zeigen drastische Bilder.

Trotz Versammlungsverbots sind pro-palästinensische Demonstranten am Sonntagnachmittag auf dem Potsdamer Platz in Berlin-Mitte zusammengekommen.

Berlin. „Free, free Palästine“ – so schallt es am späten Sonntagnachmittag am Potsdamer Platz. Hier haben laut Polizei pro-palästinensische Gruppen eine „Mahnwache für den Frieden in Nahost“ anberaumt, die nicht genehmigt wurde. Es erklingen Sprechchöre, die Solidarität mit Menschen im Gaza-Streifen ausdrücken. Männer laufen mit Palästina-Fahnen und Plakaten umher, die verstörende Inhalte zeigen. Fotografien von toten und schwer verletzten Kinder sorgen für betretene Blicke und wütende Rufe.

Als die Stimmung sich weiter aufheizt, beginnt die Polizei mit einer Auflösung der Versammlung. Es handle sich um eine „verbotene Ersatzveranstaltung“ zu anderen Demonstrationen, heißt es in einer Lautsprecher-Durchsage. Weil eine „unmittelbare Gefährdung öffentlicher Sicherheit“ vorliege, sollen Teilnehmer den Potsdamer Platz räumen.

Demonstranten wollen nicht weichen

Nach über acht Durchsagen, wonach die Versammlung beendet werden soll, wollen die Demonstranten weiterhin nicht weichen. Die Polizei hat Verstärkung angefordert und positioniert sich am Rand der Gruppe.

Derweil kommt es zu heftigen verbalen Auseinandersetzungen mit Außenstehenden, die die Versammlung mit Kameras filmen. Sie werden angebrüllt mit Sätzen wie „Zionisten sind Faschisten.“ Die Polizei geht nicht dazwischen.

Nach rund zwei Stunden ergreift per Lautsprecher ein Vertreter der palästinensischen Gemeinde Berlin das Wort und erklärt die Versammlung für beendet – „Wir bedanken uns bei der Berliner Polizei“, schallt es mehrfach über den Platz, der sich langsam leert.