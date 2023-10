Brandenburger Tor: Eine Stunde anstehen für polnische Wahl

Eine Stunde anstehen für die Polen-Wahl in Berlin: Das Wahllokal am Brandenburger Tor kam an die Grenzen seiner Kapazität.

Berlin. Bis zu einer Stunde anstehen am Wahllokal? Für Tausende Berliner Polen gar kein Problem. Am Sonntag bildeten sich vor dem Pilecki-Institut am Pariser Platz und Unter den Linden derart lange Schlangen, dass die letzten sich am Brandenburger Tor einreihen mussten.

Hier befand sich eines von insgesamt sieben Wahllokalen zur Teilnahme an den Parlamentswahlen in Polen. „Für uns ist das eine Bürgerpflicht. Natürlich sind wir hier und haben kein Problem, uns zu gedulden“, sagte Familienvater Mateusz (45) mit einem Kaffeebecher in der Hand.

„Über die Internetseite der polnischen Botschaft konnte man sich für mehrere Wahlstellen anmelden. Und die haben mir dann eine Bestätigung für das Lokal am Brandenburger Tor geschickt“, erzählte Claudia, die mit ihrer Tochter geduldig anstand. „Wir sind jetzt seit 50 Minuten hier“, sagte sie kurz vor dem Ziel. „Für das, worum es hier geht, ist das gar kein Problem.“

Einen wichtigen Anlass zur Meinungsäußerung sahen in der Berliner Polen-Wahl vor dem Brandenburger Tor auffallend viele junge Teilnehmer. Und in der Schlange äußerten sich vor allem solche, die der amtierenden Regierung um die nationalkonservative PiS kritisch gegenüber stehen. „Wir sehen das Ende dieser Regierung kommen. Das wollen wir unterstützen und sind deswegen gerne hier“, sagte zum Beispiel Damian, ein Mann Mitte 20.

Polen-Wahl in Berlin: Junge Polen wollen eine Wende

Anstehen für die Polen-Wahl: In einer gewundenen Schlange standen Hunderte vor dem Pilecki-Institut auf dem Pariser Platz.

Foto: Thomas Schubert / Berliner Morgenpost

Auch seine Begleiterin Alexandra sah es als geboten an, in der Herbstsonne am Brandenburger Tor geduldig vor dem Wahllokal zu warten. „Auch wenn wir derzeit nicht in Polen leben: Es ist wichtig, sich an dieser Abstimmung zu beteiligen“, sagte die junge Frau. „Eines Tages wollen wir vielleicht in unser Heimatland zurückkehren. Dann ist es wichtig, wer dort regiert.“

Gerade der womöglich knappe Ausgang der Polen-Wahl mobilisierte in Berlin offenbar besonders viele Teilnehmer des Urnengangs. Laut der letzten Wahlumfragen lagen die PiS und die konkurrierende oppositionelle Bürgerkoalition mit Donald Tusk fast gleichauf, nur wenige Prozentpunkte voneinander entfernt.

Berliner Polen freuen sich über Stimmabgabe an sieben Orten

460 Mitglieder des Unterhauses sowie 100 Senatorinnen und Senatoren wurden am Sonntag gewählt, in einer Abstimmung, die alle vier Jahre stattfindet. Weil eine Briefwahl nur in Ausnahmefällen möglich ist, war die Präsenzwahl in Berlin an sieben Wahllokalen für hier lebende Polen oft die einzige Möglichkeit, teilzunehmen.

