Tag der offenen Tür: Kriminalgericht stellt sich vor

Festnahmetechniken und gestellte Fälle: Am Sonnabend öffnet das Kriminalgericht an der Turmstraße für Besucherinnen und Besucher.

Das Kriminalgericht in der Turmstraße 91 in Berlin-Moabit öffnet am Sonnabend für einen Tag der offenen Tür.

Berlin. Die Festnahmetechniken der Wachtmeister lernen oder einer der nachgestellten Hauptverhandlungen folgen: Das Kriminalgericht in der Turmstraße 91 in Berlin-Moabit öffnet am Sonnabend (14. Oktober) für Besucher, um den Gerichtsalltag sowie die lange Geschichte des Hauses vorzustellen. Beim Tag der offenen Tür von 10 bis 16 Uhr warten auch kinderfreundliche Programmpunkte.

Besucherinnen und Besucher erfahren etwa, wie die Justizvollzugsbeamten reagieren, wenn ein Angeklagter mit Stühlen um sich wirft. Dies könnte eine Gelegenheit sein, bei der den Besuchern gängige Festnahmetechniken gezeigt werden. Besonders beliebt sind die nachgestellten Hauptverhandlungen, bei denen auch mit dem einen oder anderen Fernsehklischee aufgeräumt werden soll.

Auf Kinder warten besondere Hausführungen und die kindgerechte Nachstellung von Hauptverhandlungen, die in Raum 370 gezeigt werden. Einblicke gibt es auch in die Poststelle, durch die täglich rund sechs Tonnen Papier gehen. Bei Führungen können Besucher einen Blick hinter die Kulissen des Gerichts werfen, die Vorführzellen in Augenschein nehmen und sich über die Architektur informieren.

