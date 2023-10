Nach Schimmelbefall: Anna-Lindh-Schule zieht 2025 in Neubau

Damit enden die Zeiten, in denen in einem Charlottenburger Bürogebäude gelernt wird. Umgezogen wird an die Reinickendorfer Straße 60.

Berlin. Seit mehr als einem Jahr lernen die Schülerinnen und Schüler der Anna-Lindh-Grundschule in Berlin-Wedding in einem Ausweichschulgebäude. Starker Schimmelbefall hatte ihre Schule in der Guineastraße unbenutzbar gemacht. Wie das Bezirksamt Mitte in dieser Woche verkündete, soll die Schulgemeinschaft im Januar oder Februar 2025 den neuen Standort in der Reinickendorfer Straße 60 beziehen können.

In den Sommerferien des vergangenen Jahres mussten Schüler, Lehrer und Inventar aus dem Schulgebäude in der Guineastraße in Wedding ausziehen. Über Jahre hatte sich der Schimmel über das gesamte Haus ausgebreitet. Nach den Untersuchungen des Hauses stellte sich heraus, dass die Schulgemeinschaft nicht in das Gebäude wird zurückkehren können. Ob das Haus abgerissen oder saniert wird, ist derzeit unklar. Zum neuen dauerhaften Standort wurde nun der Schulneubau in der Reinickendorfer Straße 60 erklärt, ebenfalls in Wedding und etwa zwei Kilometer vom bisherigen Schulstandort entfernt.

Schule musste in Bürohaus in Charlottenburg ausweichen

Als Ausweichquartier dient seit über einem Jahr ein Bürogebäude in Charlottenburg-Nord. Der Bezirk hatte dafür das Haus am Saatwinkler Damm angemietet, indem die frühere Fluglinie Air Berlin untergebracht war. Bis heute eine Herausforderung, wie Elternvertreter Tobias Weber der Berliner Morgenpost berichtet. „Der Standort ist mehr als drei Kilometer entfernt“, sagt Weber. Ohne den eingerichteten Shuttle-Bus wäre allein das Hinkommen zur Schule für viele Schüler ein Problem.

Komplizierter wird es jedoch bei den Bedingungen vor Ort. „Es gibt keine ausreichend große Mensa, keine Aula, keinen kindgerechten Pausenhof“, sagt Weber. Und dennoch habe man sich mit der „Mangelsituation“ inzwischen arrangiert. Zumindest die, die der Anna-Lindh-Schule die Treue gehalten haben. Seit dem Umzug im vergangenen Jahr hätten 150 Kinder die Schule verlassen. Der daraus resultierende Lehrer-Überhang führte dazu, dass Lehrkräfte versetzt wurden oder freiwillig gingen.

Mit der Aussicht auf den Umzug in einen der modernsten Schulneubauten, die der Bezirk Mitte zu bieten hat, scheint diese herausfordernde Zeit überstanden. Doch auch hier bahnen sich Schwierigkeiten an, wie Tobias Weber erklärt. Die Reinickendorfer Straße 60 befindet sich deutlich außerhalb des Afrikanischen Viertels, aus dem viele der Anna-Lindh-Schüler kommen. „Die Tram fährt zwar zum neuen Standort. Aber für die ganz Kleinen ist das fast schon ein bisschen zu weit“, sagt Weber.

Elternvertreter wollen Neubau am alten Schulstandort

Der Elternvertreter plädiert deshalb an das Bezirksamt Mitte, das nun leerstehende Schulgebäude in der Guineastraße abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, damit der Kiez wieder eine Schule bekommt.

Bezirksschulstadtrat Benjamin Fritz (CDU) zeigt sich erleichtert darüber, dass ein neuer Standort für die Anna-Lindh-Schule in greifbarer Nähe ist. „Zum erfolgreichen Besuch der Schule gehört ein fester Standort, an dem die Schüler bestens geeignete Räumlichkeiten zum Lernen und genug freien Platz zum Spielen haben. Das gilt vor allem für die Schülerinnen und Schüler der Anna-Lindh-Schule, die in den letzten Jahren so viele Herausforderungen zu meistern hatten.“

Und auch Schulleiter Mathias Hörold zeigt sich laut einer Mitteilung erfreut: „Endlich werden wir als Schulgemeinschaft wieder einen festen Standort für unsere Schule haben. Ich freue mich für meine Kolleginnen und Kollegen und die Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern, die in der Reinickendorfer Straße ausgezeichnete Bedingungen für einen modernen und inklusiven Unterricht vorfinden werden.“

