In Höhe des Bundesrates ist die Leipziger Straße ziemlich eng. Kommt hier eine Straßenbahn hinzu, fürchtet die Verkehrssenatorin den Dauerstau.

Verkehrspolitik Straßenbahn auf Leipziger Straße steht in Frage

Berlin. Offiziell steht ein Langzeitprojekt der Berliner Verkehrspolitik noch auf der Liste des Senats: Die Verlängerung der Straßenbahnlinie M4 vom Alexanderplatz über den Potsdamer Platz zum Kulturforum soll 2029 in Betrieb genommen werden, heißt es in den Antworten der Verkehrsverwaltung auf die Fragen der Fraktionen im Rahmen der im Abgeordnetenhaus laufenden Haushaltsberatungen.

Im Koalitionsvertrag hatten CDU und SPD vereinbart, die Strecke neben den Verbindungen von der Warschauer Straße zum Hermannplatz und der Strecke zum Blankenburger Süden noch einmal zu überprüfen. An der Leipziger Straße wird es dabei sehr grundsätzlich: Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) kündigte jetzt an, auch alternative Trassenführungen untersuchen zu wollen. Ihr geht es vor allem darum, den Autoverkehr auf der wichtigen Berliner Ost-West-Achse nicht zu stark einzuschränken.

Mit Straßenbahn komme der Autoverkehr auf der Leipziger „zum Erliegen“

Auf der Leipziger Straße seien täglich 50.000 Autos unterwegs, so Schreiner. Mit einer Straßenbahn komme der Verkehr dann an der Engstelle in Höhe des Bundesrates zwischen Friedrichstraße und Potsdamer Platz „komplett zum Erliegen“, sagte Schreiner kürzlich im Verkehrsausschuss. Das sei „nicht der Weisheit letzter Schluss“. Darum suchten die Planer jetzt andere Trassen, um die Engstelle zu umgehen.

Die Senatorin verwies auf einen Zusammenhang, der im Zuge der Tram-Planung auf der Leipziger Straße bisher gesehen wurde. Die Verkehrsexperten gingen davon aus, dass der 17. Bauabschnitt der Stadtautobahn A 100 über die Spree zwischen Treptow und Friedrichshain den Autoverkehr über die Stadtstraße reduzieren würde. Nun ist diese Verlängerung der A100 in der Koalition umstritten. Die SPD möchte die Autobahn in Treptow „qualifiziert beenden“ und nicht bis über die Frankfurter Allee hinaus weiter bauen. Die CDU ist dafür.

Weiterbau der A 100 war Voraussetzung für die Straßenbahnplanung in Mitte

Das Bundesverkehrsministerium plant zwar den 17. Bauabschnitt. Aber selbst wenn dieser käme, wäre die komplizierte und auf 1,5 Milliarden Euro geschätzte Neubaustrecke nicht so schnell fertig, wie die Tram vom Alexanderplatz nach Westen rollen soll. „Diese Prämisse ist nicht gegeben“, stellte Schreiner nun fest.

Aus Sicht der Grünen geht es der Senatorin vor allen Dingen darum, den weiteren Straßenbahn-Ausbau zu verzögern. „Die Suche nach der bevorzugten Trasse ist längst in der Grundlagenuntersuchung erfolgt und die aktuelle Streckenführung als die beste herausgekommen“, sagte die grüne Verkehrspolitikerin Oda Hassepaß: „Eine Wiederholung der Untersuchung würde die ganze Planung um Jahre zurückwerfen.“

Grüne werfen der Senatorin vor, mit veralteten Verkehrszahlen zu argumentieren

Zudem operiere die Senatorin mit veralteten Zahlen. Die Zahl der 50.000 Autos auf der Leipziger Straße stamme von 2009. Seitdem sei der Verkehr aber zurückgegangen. 2019 seien nur noch 42.000 Autos täglich gezählt worden. In den vergangenen vier Jahren sei die Zahl der Fahrzeuge in der Innenstadt noch einmal um 14 Prozent gesunken, weswegen man aktuell von 36.000 Autos pro Tag ausgehen müsse.

Grüne setzen auf eine weitere Verminderung des Autoverkehrs mit der Tram-Linie

Wenn sich durch die Tram weiterer Verkehr auf die Schiene verlagere, würden nur noch 25.000 Autos unterwegs sein. „Damit wäre auch eine Halbierung der Fahrspuren gut begründbar“, so die Grünen-Politikerin. Im schmalen Abschnitt der Leipziger Straße, wo es aktuell zwei Fahrspuren je Richtung gibt, passten neben der Straßenbahn nur noch eine Spur pro Richtung zwischen die Häuser.

Auch die Überlegungen zur Anbindung des Blankenburger Südens in Pankow, wo mehrere 1000 Neubauwohnungen geplant sind, sehen die Grünen als Teil einer Strategie, den Tram-Ausbau auszubremsen. In dem Gebiet sollen die Planer nach Aussagen der Senatorin erneut alle Verkehrsmittel untersuchen, also S-Bahn, Tram und U-Bahn. Auch hier habe diese Untersuchung längst stattgefunden.

Das Ergebnis war eindeutig. Weil ein U-Bahnbau nicht rechtzeitig zu den avisierten neuen Wohnungen fertig sein könne und die Finanzierung der 3,5 Kilometer langen Neubaustrecke nicht gesichert seit, bleibe die Straßenbahnanbindung mittelfristig das „bestgeeignete Verkehrsmittel“, heißt es in einem Gutachten von 2019.

Planungen für weitere U-Bahnlinien können frühestens 2026 beginnen

Im Bericht des Senats zu den Haushaltsberatungen wird zudem deutlich, dass in den nächsten Jahren auch kaum mit Fortschritten beim U-Bahn-Ausbau zu rechnen ist. Von mehr Personal über die bereits von der Vorgängerregierung angeheuerten zwei U-Bahnplaner hinaus ist im Senatsbericht keine Rede. Angekündigt sind die Verlängerung der U 2 in den Pankower Norden, die U3 nach Falkenberg, die U6 nach Lichtenrade, die U9 nach Lankwitz, eine Linie U10 vom Alexanderplatz nach Weißensee und Karow und eine U11 vom Alex nach Marzahn. Diese Projekte würden im Rahmen der Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) auf ihre Umsetzbarkeit überprüft.

Allerdings ist der neue NVP noch nicht fertig. Weiter gehende Planungen können deshalb nicht aus dem nächsten Doppelhaushalt für 2024/25 bezahlt werden. „Die Maßnahmen des derzeit in der Bearbeitung befindlichen NVP 2024 bis 2028“ könnten im neuen Haushalt nur zu einem kleinen Teil finanziell abgesichert werden, schreiben Schreiners Beamte. Sie könnten erst mit dem Doppelhaushalt 2026/27 eingeplant werden. Für den nächsten Etat hat Finanzsenator Stefan Evers (CDU) jedoch erhebliche Einsparungen von drei Milliarden Euro pro Jahr angekündigt. „Schwarz-rot verkauft hier bunte Linien auf Papier als neue U-Bahn-Planungen, die frühestens in drei Jahren ab 2026 begonnen werden können“, kritisieren die Grünen.