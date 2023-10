House of One in Berlin: Imam, Rabbiner, Pfarrer – Gemeinsames Beten um Frieden

Vertreter von drei Religionen trafen sich am Dienstag an der Baustelle des House of One in Berlin-Mitte zum Friedensgebet.

Drei Religionen, ein Gebet: Jüdische, muslimische und christliche Engagierte in der Stiftung House of One beten am Dienstag gemeinsam für Frieden im Nahen Osten. V.li.: Imam Abdoulaye Ouasselegue, Peter Amsler von der Baha´i-Gemeinde, Rabbiner Andreas NachaSma, Imam Kadir Sanci, Pfarrer Michael Kösling, Pastor Clotaire Siribi und die Beauftragte für interreligiösen Dialog des Erzbistums Berlin Angelica Hilsebein.

Berlin. Jüdische, christliche und muslimische Engagierte in der multireligiösen Stiftung House of One haben am frühen Dienstagabend auf dem Petriplatz gemeinsam für Frieden im Heiligen Land gebetet. Sie seien fassungslos angesichts der Bilder von Grausamkeit und Terror im Nahen Osten, sagte Rabbiner Andreas Nachama vom House of One. Das Töten, das Verschleppen von Kindern, Frauen, Männern sei ein Verbrechen und mit nichts zu rechtfertigen. „Diese Eruption von Gewalt ist das Gegenteil dessen, was das Heilige Land unserer drei Religionen braucht, nämlich Frieden. Und zwar Frieden für die ganze Region. Dafür beten wir“, sagte Nachama.

Imam Kadir Sanci erinnerte an einen Koran-Vers: „Wenn jemand einen Menschen tötet, so ist es, als hätte er die ganze Menschheit getötet.“ Alle Menschen bräuchten Frieden, dafür stünden die Engagierten im House of One gemeinsam ein. „Wir wollen mit unserem Friedensgebet an die Kraft zwischenmenschlicher Beziehungen erinnern, die Gräben überbrücken und das Verständnis fördern kann.“

Zum gemeinsamen Beten, Trauern und Erinnern versammelten sich am Petriplatz unter anderen Pfarrer Michael Kösling von der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien-Friedrichswerder, die Beauftragte für interreligiösen Dialog des Erzbistums Berlin Angelica Hilsebein, Peter Amsler von der Baha´i-Gemeinde Deutschland, Pastor Clotaire Siribi, Interimspräsident der Evangelischen Allianz der Zentralafrikanischen Republik und Imam Abdoulaye Ouasselegue, Präsident des Nationalen Islamischen Rates der Zentralafrikanischen Republik.

Am Morgen vor der multireligiösen Versammlung zum Gebet hatte die Stiftung Gerüchte darüber, dass sich der Bau des House of One verzögere oder sogar eingestellt werden müsse, dementiert. Es stehe keine längere Pause an. „Im Gegenteil“, sagte Pressesprecherin Kerstin Krupp.

Aktuell werde ein Teil des Kirchenbodens abgerissen – an einer Stelle, wo der Seminarraum tiefer geht als das übrige Haus. Daher seien aktuell auch die Archäologen wieder vor Ort. Das biete erstmals – und letztmals – die Gelegenheit, unterhalb des historischen Kirchenbodens den Berliner Grund zu erforschen. Dafür seien Verbauträger gesetzt worden, welche die Kirchenfundamente sichern und vor dem Abrutschen schützen.

Aktuell graben wieder Archäologen auf der Baustelle für das House of One am Petriplatz nach Funden aus Berlins Vergangenheit. Zur Zeit sind sie daran interessiert, was sich unter dem Boden einer Kirche verbirgt, die früher hier stand.

Bislang besteht das House of One aus einer Baugrube und einer Containerbox. Mit den Vorarbeiten war bereits 2019 begonnen worden. Corona und die komplexen archäologischen Arbeiten haben den Bau verzögert. Erst wenn die Grabungen abgeschlossen sind, kann mit dem Rohbau begonnen werden, geplant ist Mitte 2024. Im Jahr 2028 soll das Gebäude, in dem eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche Platz haben, fertig sein.

Für den Bau sind aktuell fast 70 Millionen Euro veranschlagt. Im dritten Quartal 2020 hatte die Stiftung noch mit Projektkosten von 47,2 Millionen Euro gerechnet, doch die Baukosten sind bis Frühjahr dieses Jahres um knapp 40 Prozent gestiegen. Spenden, öffentliches Geld und Eigenmittel summieren sich aktuell auf 53,2 Millionen Euro, teilte die Stiftung mit. Die nun fehlenden Mittel sollen in den kommenden Jahren über ein baubegleitendes Fundraising eingeworben werden, sagte Kerstin Krupp. „Ähnlich wie es bereits bei dem Berliner Schloss funktioniert hat.“

House of One ist ein Graswurzelprojekt von drei Gemeinden in Berlin: die evangelische Kirchengemeinde St. Marien-Friedrichswerder, die Jüdische Gemeinde zu Berlin mit dem Abraham-Geiger-Kolleg und der Verein Forum Dialog.

