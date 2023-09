Bezirk gibt Teich-Fische zur „Adoption“ frei

Berlin. Berlinerinnen und Berliner mit eigenem Teich sind gefragt. Der Bezirk Mitte gibt die Fische aus dem Seerosenteich des Weinbergsparks zur „Adoption“ frei. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Goldfische und Karauschen rasant gestiegen. Da sich die Wasserqualität durch die vielen Bewohner stark verschlechtert hat, drohen die Tiere zu ersticken. Am Freitag (8. September) lädt der Bezirk deshalb zu einer ungewöhnlichen Aktion.

In der Zeit von 11 bis 13 Uhr sollen die Fische abgefischt und in die Hände von Fischfreunden gegeben werden. „Wer einen geeigneten Teich besitzt und Tiere in Not aufnehmen möchte, kann sich bis Mittwoch, 6.9.2023, 13 Uhr, unter der Telefonnummer 0172 276 82 37 melden“, teilt das Bezirksamt mit. Angesprochen seien Menschen, die bereits Erfahrung mit der Fischhaltung haben.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Straßen- und Grünflächenamts werden die Fische dann am Freitag aus dem Teich entnehmen und sie an die Menschen abgeben. Auf einem Flyer erhalten die neuen Besitzer zusätzliche Hinweise zur artgerechten Haltung.

Teich-Fische drohen zu ersticken

Das Problem: Der Teich ist für die Haltung von Fischen gar nicht gedacht. „Die Tiere wurden über die Jahre von Bürgerinnen und Bürgern ausgesetzt und haben sich unkontrolliert vermehrt“, wie eine Sprecherin des Bezirksamt auf Nachfrage mitteilt. Das hatte nun dramatische Folgen: „Ein zu hoher Fischbestand, starker Regen und warme Temperaturen haben zu einem Sauerstoffmangel im Wasser geführt. Viele Fische versuchten, an der Wasseroberfläche nach Luft zu schnappen“, erklärt die Sprecherin.

In einer gemeinsamen Aktion hätten Bezirksamt Mitte, Polizei und Feuerwehr den Teich vor dem Umkippen gerettet, indem Fische entnommen und frisches Wasser eingeleitet worden sei. Zwar sei die Gefahr fürs erste gebannt. Dennoch: Die Tiere sollen raus aus dem Teich.

Sollte weiterhin Interesse an den Tieren bestehen, plant das Bezirksamt, die Aktion an den folgenden Freitagen zu wiederholen.

Erst in der vergangenen Woche hatte es eine ähnliche Situation im Rudolph-Wilde-Park in Tempelhof gegeben. Dort hatte die schlechte Wasserqualität des Teichs ebenfalls dazu geführt, dass die Behörden eingreifen mussten.

