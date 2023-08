Beim „Panke Parcours“ in Wedding findet traditionell ein Rennen mit gelben Quietscheenten auf der Panke statt. Diesmal werden 1000 Exemplare teilnehmen. Besucher können Patenschaften übernehmen.

Am Sonnabend Quietscheenten-Rennen: Zehnter „Panke Parcours“ in Wedding

Berlin. Echte Weddinger haben sich diesen Tag eh schon dick im Kalender angestrichen. Aber für alle, die es noch nicht wissen: Am Sonnabend (2. September) findet wieder der legendäre „Panke Parcours“ im Mitte-Stadtteil Wedding statt. Von 14 bis 20 Uhr (zum Teil auch länger) warten entlang des kleinen Flusses Panke Programmpunkte auf insgesamt zehn Bühnen. Besonders beliebt aber ist das Enten-Rennen.

Gut 1000 Gummi-Enten werden ab 17 Uhr auf die Panke gesetzt und flussabwärts geschickt. Es warten Gewinngutscheine von Akteuren aus dem Wedding. Die „Enten-Adoption“, also das Sichern einer Ente für das Rennen, beginnt um 14 Uhr an der Soldiner Brücke. Gegen einen kleinen Betrag können sich Besucher die Teilnahme sichern. Die Plastik-Enten werden freilich im Anschluss wieder aus der Panke gesammelt.

Das Programm des Kiezfestes setzt sich außerdem aus jeder Menge Musik zusammen. Insgesamt gibt es 13 Spielorte, an denen Liveauftritte von Bands, Künstlern und DJs kostenlos mitverfolgt werden können, und das auf einer Strecke von gerade einmal 2,3 Kilometern zwischen Schönstedt- und Soldiner Straße, immer an der Panke entlang, links und rechts in den Grün- und Freiflächen.

Alles zum „Panke Parcours“ unter www.pankeparcours.de.

