Leopoldplatz: Verdrängung der Drogenkonsumenten keine Lösung

Sicherheitspolitische Maßnahmen seien nicht genug, um die Lage am Leopoldplatz zu verbessern. Das fordert die Linke in Mitte.

So idyllisch kann es am Leopoldplatz zugehen. Die Linke Mitte fordert, dass eine Lösung gefunden werden müsse, die allen Nutzenden zugute komme.

Berlin. Seit Wochen debattiert Berlin über eine Lösung für die angespannte Lage am Leopoldplatz. Die Zunahme des Konsums von Crack und Heroin auf dem zentralen Platz im Wedding hat die Situation für Anwohnerinnen und Anwohner sowie für die Drogenabhängigen selbst verschärft. Nun schaltet sich auch die Linksfraktion der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Mitte in die Debatte ein. Dabei erklärt sie ihre Unterstützung für die Bürgerinitiative „Wir am Leo“.

Aus der CDU-Fraktion Mitte kamen zuletzt Forderungen nach mehr Polizeipräsenz auf dem Platz und einer besseren Beleuchtung. In einem Statement lehnen die Vorsitzenden der Linksfraktion in Mitte, Jacqueline Sanehy und Sven Diedrich, gemeinsam mit der wohnungs- und ordnungspolitischen Sprecherin, Martha Kleedörfer, sicherheitspolitische Maßnahmen ab. Diese würden lediglich zu einer Verdrängung der Abhängigen in die Seitenstraßen und an andere Plätze führen.

Linke forder soziale Antwort auf Probleme am Leopoldplatz

Stattdessen stellt die Partei zwölf Forderungen, die eine soziale Antwort auf die Probleme am Leopoldplatz geben sollen. Darunter ein stationärer Drogenkonsumraum, der im Karstadt-Gebäude untergebracht werden könnte. Signa stehe als Eigentümer „des zentral gelegenen Karstadt-Gebäudes am Leopoldplatz“ in der Verantwortung.

Leopoldplatz: Mitte will Drogensüchtige hinter Sichtmauer verbergen

Eine feste Ansprechperson beim Bezirksamt sowie Hilfe bei dem Austausch von aufgebrochenen Türschlössern sollen den Anwohnern helfen. Darüber hinaus spricht sich die Fraktion für die Einrichtung eines „Hauses der Hilfe“ aus. Dieses habe die Leitung des Sozialamtes Mitte „schon lange vor dieser Zuspitzung der Situation am Leopoldplatz überlegt und vorgeschlagen“.

Gesundheitsversorgung und Wohnmöglichkeiten für Obdachlose

Die Gesundheitsversorgung bei einem Entzug müsse auch für Menschen ohne Krankenversicherung sichergestellt sowie Wohnmöglichkeiten für Suchtkranke nach dem „Housing First“-Prinzip geschaffen werden. Dieses beinhalte, dass Nüchternheit und Abstinenz von Drogen nicht vorausgesetzt werden, wie es in vielen Notunterkünften der Fall ist.

Crack-Szene am Leopoldplatz: Abhängige bitten um Hilfe

Deutlich widerspricht die Linksfraktion in ihrer Stellungnahme einer Polizeistation oder Kameraüberwachung auf dem Platz. „Alle Nutzende des Leopoldplatzes haben das Recht, sich in der Öffentlichkeit aufzuhalten“, heißt es, „Menschen, die Hilfe benötigen, sollen diese in Form von sozialen Angeboten erhalten.“ Das helfe allen Nutzergruppen

