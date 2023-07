Staugefahr: Grunerstraße wird Richtung Osten gesperrt

An der Grunerstraße wird gebaut: Die Straße oberhalb des Tunnels wird deshalb in Fahrtrichtung Osten gesperrt.

Berlin. Autofahrer müssen sich in der Nähe des Roten Rathauses auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Dort ist ab Montag, 17. Juli, bis zum letzten Freitag in den Ferien, also dem 25. August, die Grunerstraße oberhalb des Tunnels für den Autoverkehr gesperrt. Das betrifft die Fahrseite Richtung Osten. Die Durchfahrung des Tunnels in östlicher Richtung soll aber möglich bleiben, teilt die Senatsverkehrsverwaltung mit, die dennoch empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren. Für Radfahrende und Fußgänger soll es keine Einschränkungen geben. Die Buslinien 248 und 300 werden umgeleitet.

Grund für die Sperrung ist, dass die Littenstraße an die Grunerstraße angeschlossen wird, heißt es weiter. Das Vorhaben findet im Rahmen der Umgestaltung des Molkenmarkts statt, durch die das frühere historische Zentrum Berlins wieder erlebbar werden soll. Dabei wird die Grunerstraße in den Verlauf der Gustav-Böß-Straße umverlegt, was mit Änderungen der angrenzenden Straßenverläufe verbunden ist.

Molkenmarkt: Straßenbauarbeiten sollen 2024 abgeschlossen werden

Mit dem Umbau der Straßen will die Verkehrsverwaltung auch eine höhere Verkehrssicherheit für Radfahrende und Fußgänger erreichen, wobei Radwege teilweise schmaler gebaut werden als im Mobilitätsgesetz eigentlich vorgesehen, weil die Planungen bereits vor dem Gesetzesbeschluss erstellt wurden. Ziel ist es, sämtliche Straßenbauarbeiten bis zum Sommer 2024 abzuschließen. Damit stehen dann auch die Flächen bereit, die für den Bau des neuen Quartiers benötigt werden. Wie genau das Quartier aussehen soll und ab wann dort gebaut wird, ist derzeit allerdings noch offen.