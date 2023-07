Ehrenamtliche Lernpaten bleiben aus

Berlin. Die Sprach- und Bildungsförderung Sprint im Berliner Medienhof Wedding sucht händeringend Lernpaten. Er habe schon Anzeigen an allen Ehrenamtsbörsen geschaltet, sagt Sprint-Leiter Herbert Weber. In vier Wochen habe er lediglich drei Berlinerinnen und Berliner gefunden, die bereit seien, ehrenamtlich wöchentlich 90 Minuten als Sprach- und Lernpate mit Kindern mit Migrationshintergrund zu arbeiten. Benötigt würden allerdings zehn Ehrenamtliche.

Das Projekt hat einen Haken: Die ehrenamtlichen Lernpaten müssen sich für ein ganzes Schuljahr verpflichten. Denn Ziel des Projekts ist es, dass sie einen besonderen Draht zu den Kindern bekommen und damit vielleicht mehr Unterstützung bieten können, als Studierende, die sich bei der Nachhilfe in den Sprint-Räumen nachmittags abwechseln. Da Abstriche zu machen, ist für Herbert Weber nicht drin. „Diese Kinder machen laufend Verlusterfahrungen. Das muss ja nicht immer so sein.“

Die Lernpaten sollen auch Mentoren sein

Die Lernpaten sollen Mentoren sein, auch mal einen Ausflug mit den Kindern machen. Und sie sollen in die Familien gehen, auch das Lernen soll im Hause der betreuten Schülerinnen stattfinden. „Ich dachte, das sei doch eigentlich eine Win-win-Situation“, meint Weber. „Da könnte jemand aus Prenzlauer Berg doch mal die Lebenswelt einer türkischen Familie im Wedding kennenlernen. Eine Brücke entstehen.“ Es gehe um Kinder mit schlechten Lernvoraussetzungen, die aber lernen und etwas erreichen wollen.

Geplant ist, dass zehn ehrenamtliche Lernpaten das Schuljahr 2023/24 Zehn- bis Elfjährige der Gottfried-Röhl-Schule begleiten, eine Grundschule im Umfeld des Schillerparks, die außerhalb eines Fördergebietes liegt. Der Senat sehe aber zu, dass auch Geld für Schulen zur Verfügung gestellt wird, „die sonst durch den Rost fallen“. Dafür gebe es Bedingungen: Wer in so einem Projekt dann mitarbeite, müsse ehrenamtlich tätig sein.

Sprint arbeitet sonst mit Studierenden im Kiez

Sprint arbeitet in Wedding in Fördergebieten sonst mit Studierenden zusammen, ein Team von etwa 50 jungen Menschen. Sie wechseln sich nachmittags ab, geben Nachhilfe in Mathematik, Deutsch und Biologie, bekommen dafür etwas mehr als 15 Euro in der Stunde. Für eine Ehrenamtsstunde werden etwas mehr als fünf Euro angerechnet.

Laut den Zahlen des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist der Anteil der freiwillig Engagierten in Deutschland seit 2014 stabil und gleichbleibend hoch. 2019 engagierten sich 39,7 Prozent der Personen ab 14 Jahren ehrenamtlich, im Jahr 2014 waren es 40 Prozent. Die meisten davon ein bis zwei Stunden pro Woche. Die Folgen der Pandemie sind in diesen Zahlen allerdings noch nicht enthalten. Die nächste Studie ist erst für nächstes Jahr geplant.

Einer Studie der Schweizer Hochschule Luzern zufolge, war es für ehrenamtliche Helfer insbesondere von Beginn der ersten Coronawelle an im März 2020 durch die starken Kontaktbeschränkungen und behördlichen Vorgaben, aber auch durch die eigene potenzielle Gefährdung besonders schwierig, weiter ihrer Tätigkeit nachzugehen. So haben während der ersten Welle zahlreiche Menschen ihr Engagement entweder vollständig oder teilweise eingestellt, vor allem ältere Menschen. Wie groß der Anteil derer ist, die danach wieder zurückkamen, ist noch nicht bekannt.

