Das wurde aus den Fischen des geplatzten Aquadoms

Berlin. Seit der letzten Fisch-Inventur ist der Bestand im Aquarium Sea Life Berlin in Berlin um 200 Blau-Grüne Schwalbenschwänzchen angewachsen. Die Fische stammen aus dem Aquadom, dem frei stehenden Riesen-Aquarium in Berlin-Mitte, welches im letzten Dezember geplatzt ist. Einmal halbjährlich macht das Sea Life eine Bestandsinventur, dann werden alle Bewohner des Aquariums gezählt.

Die Inventur trage dazu bei, „wichtige Forschungs- und Bildungsarbeit zu leisten und unseren Beitrag zum Artenschutz zu dokumentieren“, so Anja Nitsch, die Leiterin des Seal Life-Standortes Berlin. Zu großen Überraschungen käme es dabei nicht, da die Aquariumbewohner bereits alle in einer digitalen Datenbank vermerkt seien. Die Inventur diene dazu, den Stand zu bestätigen, sei ein zusätzliches Element. „Wir haben einen guten Überblick, auch da wir täglich mit den Tieren arbeiten“, so die Aquaristin Undine Riemer. „Und es ist ja auch nicht so, dass hier großer Diebstahl stattfindet. Hier geht niemand durch und steckt sich unbemerkt einen Fisch in die Tasche.“

Schulkinder helfen bei der Fisch-Inventur

Das Prozedere nehme meist zwei bis drei Tage in Anspruch, da es neben dem regulären Betrieb passiere, so Nitsch. Gezählt werde von außerhalb der Becken. Bei Schwarmfischen, die besonders flink seien, mit Hilfe von Fotoaufnahmen, erklärte Riemer.

Am Dienstagmorgen wurden die Mitarbeitenden des Berliner Aquariums von 16 Schülerinnen und Schülern der Klasse 3a der Heinz-Galinski-Schule aus Charlottenburg unterstützt. Aufgeteilt in drei Kleingruppen halfen die Schulkinder beim Fischezählen. Dabei spiele auch der Bildungsfaktor eine große Rolle, so Nitsch: „Wir führen die Kinder so an die Wasserwelt heran, erklären und zeigen.“ Das Ergebnis der diesmaligen Inventur: 2987 Tiere aus 124 Arten wurden in den 32 Schaubecken des Berliner Sea Lifes gezählt.

Circa 600 Fische konnten nach dem Aquadom-Unglück gerettet und an verschiedenen Standorten untergebracht werden. Neben dem Sea Life nahm der Berliner Zoo gut 200 Fische auf. Ein Großteil dieser Fische ist wieder an den Besitzer zurückgegangen, berichtet der Berliner Zoo auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Zum deren Verbleib gab es am Dienstag von Seiten des Aquadoms keine Stellungnahme.