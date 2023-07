Berlin: KPM-Hoffest bietet an diesem Wochenende exklusive Einblicke

Berlin. Am Sonnabend wurde der Stammsitz der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) in Tiergarten wieder einmal zu einem Treffpunkt für Jung und Alt. Noch bis Sonntag feiert das in diesem Jahr 260 Jahre alte Berliner Traditionsunternehmen sein Hoffest rund um seine historischen Werkshallen mit einem bunten musikalischen, informativen und kulinarischen Programm. Und das alles - wie es sich für die einstigen Hoflieferanten der preußischen Monarchie auch gehört - natürlich bei bestem Kaiserwetter mit 30 Grad Außentemperatur.

Schon am ersten Tag der Veranstaltung war für jeden Geschmack etwas dabei. Während sich einige in Liegestühlen und an den Bar-Tischen mit ihren Erfrischungsgetränken in der Hand zu den entspannten Klängen der Bands sonnten, probierten die kreativeren Gäste zeitgleich im Schatten des Zeltes der Mitmach-Manufaktur ihr eigenes handwerkliches Geschick mit Porzellan aus. Konzentriert malten, formten und modellierten sie - unterstützt von KPM-Mitarbeitern - an ihren ganz persönlichen Werken, viele von ihnen Kinder.

Für das Hoffest gibt es vergünstigte Rabatte im KPM Flagshipstore

Im Zelt der Mitmach-Manufaktur können Besucherinnen und Besucher ihr eigenes handwerkliches Geschick mit Porzellan ausprobieren.

Foto: Dennis Meischen / BM

„Ich bin vor allem wegen dem tollen Angebot für die Kleinen hier“, verriet eine junge Mutter, die mit ihrer Tochter im Zelt an einem Becher feilte. „Und nebenbei kann man auch noch gut shoppen gehen.“ Tatsächlich verlagerte sich der Großteil des Besucherstroms gerade um die brütend heiße Mittagszeit in die kühlen Hallen der Manufaktur hinein. Hier lockten neben der atemberaubenden Dauerausstellung historischer Werke aus fast 300 Jahren Firmengeschichte den modernen Kunden auch einige speziell für das Hoffest vergünstigte Rabatte und Kaufangebote.

„Viele der schönen Dinge hier könnte ich mir normalerweise nicht leisten“, sagte Jenny Orlau aus Charlottenburg. „Aber heute lohnt es sich, mal ein bisschen genauer hinzuschauen.“ Besonders interessiere sie sich für Teller und Gläser, so Orlau, die mit ihrer ganzen Familie durch die Verkaufsflächen schlenderte.

Auch am Sonntag ist es Besuchern derweil noch von 13 bis 18 Uhr an der Wegelystraße 1 möglich, bei einer Führung durch die Fertigungshallen einen Blick hinter die Kulissen von KPM zu werfen, die bedeutendsten Projekte und Kooperationen anhand von aktuellen Produkten kennenzulernen und an Workshops zur Porzellanherstellung teilzunehmen. Der Eintritt ist frei.