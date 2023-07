Berlin: Mohrenstraße kann umbenannt werden - Klage abgewiesen

2021 hat das Bezirksamt Mitte dafür ausgesprochen, die Mohrenstraße in Mitte in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umzubenennen.

Berlin. Im jahrelangen Streit um die Umbenennung der als rassistisch kritisierten Mohrenstraße hat das Verwaltungsgericht Berlin die Klage eines Anwohners abgewiesen, der sich für den Erhalt des Namens ausgesprochen hat. Weitere sechs Anwohnerinnen und Anwohner zogen vor das Gericht, deren Klagen in einem Musterprozess mitentschieden wurden.

Sie kritisierten, dass sie am Entscheidungsprozess des Bezirksamts Mitte nicht ausreichend beteiligt wurden und ihr Widerspruch gegen die Namensänderung nicht berücksichtigt wurde. Zudem beklagten sie die Höhe der für das Widerspruchsverfahren erhobenen Gebühr von 148,27 Euro.

Stein des Anstoßes war ein Antrag, der vor rund drei Jahren im Bezirksparlament von Berlin-Mitte beschlossen wurde. Begründet wurde dieser Schritt mit dem rassistischen Kern des Straßennamens, der als belastend für das Ansehen Berlins wahrgenommen wurde. Vorausgegangen war eine langjährige Diskussion um den umstrittenen Namen, zivilgesellschaftliche Initiativen forderten bereits seit längerem eine neue Bezeichnung. Die Mohrenstraße soll in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umbenannt werden, der als Sklave aus Afrika kam und als Lehrender in Deutschland Philosophie unterrichtete.

Die Neubezeichnung des U-Bahnhofs Mohrenstraße wurde vorerst durch die BVG zurückgestellt.

Foto: Soeren Stache / dpa

Kläger: „Gespräch wurde vom Bezirksamt Mitte verweigert“

Zur Entscheidungsfindung bezog das Bezirksamt Mitte nach eigenen Angaben mehrere Akteure mit ein, informierte auf seiner Webseite über das Vorhaben der Straßenumbenennung und organisierte einen Livestream zu dem Thema. Trotz dieser Bemühungen fühlten sich Anwohner der Mohrenstraße nicht ausreichend gehört und legten Widerspruch ein.

„Unser Widerspruch wurde nicht bearbeitet“, beklagte einer der Kläger, Götz Aly, bei der mündlichen Verhandlung am Donnerstag. „Das Gespräch wurde in voller Absicht vom Bezirksamt Mitte verweigert.“ Dass es auch anders geht, zeige ein Bei

spiel aus Neukölln: Dort habe das Bezirksamt einen langen Dialog mit Bewohnerinnen und Bewohner vor Ort geführt, bevor die Wissmannstraße schließlich eine andere Bezeichnung erhalten habe.

Auch interessant:Nach diesen Menschen sind Berlins Straßen benannt

Mohrenstraße in Berlin: Kläger kritisieren, dass Geschichte der Nahmensgebung nicht berücksichtigt wurde

Ihren Widerstand gegen die Namensänderung der Mohrenstraße begründeten die Klagenden damit, dass die Geschichte der Namensgebung nicht ausreichend berücksichtigt wurde und die Begründungen der Änderungsbefürworter nicht zutreffen. Aly sprach von Respekt vor der Vergangenheit. Der Historiker wies darauf hin, dass die Mohrenstraße zum historischen Kern Berlins gehöre und seinerzeit wertschätzend gemeint war.

„Die Umbenennung von Straßennamen hat ein gewisses Ausmaß angenommen“, so Aly. Er sieht in der Auseinandersetzung mit der belasteten Geschichte Deutschlands durch Kolonialismus totalitäre Tendenzen. Eine Umbenennung von Straßen sei in manchen Fällen richtig, doch müsse man bei der Entscheidung darüber Vorsicht walten lassen, meint Aly.

Götz Aly (l.) und weitere Kläger mussten vor dem Verwaltungsgericht eine Niederlage einstecken.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Gericht: Bezirksamt hat bei Straßenumbenennung großen Ermessensspielraum

Zwar stimmte Richter Wilfried Peters zu, dass über ein Für und Wider der Straßenumbenennung gestritten werden könne, betonte gleichzeitig jedoch, dass die inhaltlichen Beanstandungen der Klagenden in der Verhandlung keine Rolle spielten. „Es mag gute Gründe geben, die Mohrenstraße umzubenennen und den Namen beizubehalten, doch waren historische und politikwissenschaftliche Aspekte nicht Gegenstand unserer Entscheidung“, erklärte Peters bei der Urteilsverkündung.

Stattdessen sei für das Gericht maßgeblich gewesen, ob der Veränderungsprozess willkürlich und fehlerhaft durch das Bezirksamt Mitte vorgenommen worden sei. Angesichts des langjährigen Diskurses, dem der BVV-Beschluss vorausgegangen sei, könne er dies nicht bestätigen. „Es ist nicht völlig abwegig zu sagen, dass die sprachliche Wahrnehmung sich geändert hat und der Begriff in einem wesentlichen Teil der Gesellschaft mindestens nicht mehr als zeitgemäß angesehen wird“, so Peters.

Dem Bezirksamt stehe bei Straßenumbenennungen ein großer Ermessensspielraum zu, da Neubenennungen nach dem Berliner Straßengesetz in erster Linie im öffentlichen Interesse erfolge. Dadurch seien individuelle Klagen nur beschränkt möglich. Die Ordnungsfunktion der Straße – die Kritiker monierten, dass durch eine Umbenennung in Anton-Wilhelm-Amo-Straße Verwechslungsgefahr mit der nicht weit entfernten Wilhelmstraße besteht – sei ebenfalls erfüllt.

Klagende haben keinen Anspruch auf Anhörung

Schließlich ging Peters auch auf den Vorwurf der Klagenden ein, kein Gehör beim Bezirksamt gefunden zu haben. Die Kläger hätten keinen rechtlichen Anspruch darauf, beim Entscheidungsverfahren angehört zu werden, weshalb in dieser Hinsicht kein Rechtsverstoß festgestellt werden konnte. In Bezug auf die Widerspruchsverfahren der Anwohner stellte sich das Gericht ebenfalls auf die Seite des Bezirks. So werde davon ausgegangen, dass die Widersprüche im Bezirksamt zur Kenntnis genommen wurden. Auch die Höhe der mit den Widerspruchsverfahren verbundenen Gebühren seien moderat.

Kläger Götz Aly (links) will nicht in Berufung gehen.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Eine Berufung wurde nicht zugelassen, wogegen die Klagenden aber mit einem Antrag beim Oberverwaltungsgericht vorgehen können. Götz Aly machte allerdings bereits vor der Urteilsverkündung klar, dass er dies nicht beabsichtige. Er wolle für eine Sache kämpfen, sich aber nicht verbeißen.

Lesen Sie auch:Erste Berliner Straßen mit antisemitischen Bezügen umbenannt