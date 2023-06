U-Bahnhof Pankstraße: Man kann wieder durchatmen

Berlin. Manche sprechen von Geruchsbelästigung. Fest steht: Über Wochen hat es am U-Bahnausgang Pankstraße sehr unangenehm gerochen. Wer hier von der U-Bahn nach oben die Rolltreppe hochfuhr, rümpfte nicht nur die Nase, sondern hielt sie sich zu. Laut den Berliner Wasserbetrieben zogen die sehr unangenehmen Düfte aus den Kanälen hoch.

Nase zuhalten

Nase zuhalten ist jetzt nicht mehr nötig. Die Kanalbetriebsstelle Wedding war inzwischen am Werk, sie sind Teil der Berliner Wasserbetriebe. Die Geruchsbelästigung sei jetzt dauerhaft beseitigt worden, teilten diese mit.

In der Pankstraße und an der Ecke zur Badstraße hätten einige Kanäle saniert werden müssen, heißt es bei der Weddinger Betriebsstelle. Dafür mussten andere Kanäle umgelegt werden. Dies wird mit Hilfe engerer Rohrverbindungen durchgeführt, was mitunter in den Leitungen zu Verstopfungen führt. Normalerweise hilft dagegen vor allem Reinigen. Durch die Absperrungen der Baustelle kamen die Reinigungsfahrzeuge allerdings nicht durch. Und so hätte man die Schächte nicht erreichen können.

Lumpen, Fettreste und Fäkalien

Nachdem die Baustelle abgebaut war, hätten Mitarbeiter der Kanalbetriebsstelle sofort die nötigen Reinigungen durchgeführt. Die erheblichen Geruchsbelästigungen rund um den U-Bahnhof Pankstraße seien durch im Kanal liegengebliebene Lumpen, Fettreste und Fäkalien entstanden.

