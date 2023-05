Politik Berlin-Wahl 2023: So ist das Bezirksamt Mitte aufgestellt

Berlin. Die CDU hat bei der Wiederholungswahl im Februar mit 20 Prozent bei einem Plus von 7,2 Prozent in Mitte deutlich zugelegt und sich hinter den exakt auf gleichem Niveau verbliebenen Grünen (28,5 Prozent) Platz zwei gesichert. Damit hatte sie Anspruch auf einen zweiten Stadtrat und eigentlich auch das Vizebürgermeisteramt der SPD (16,2 Prozent/-2,3 Prozent).

Neuzugang Benjamin Fritz (CDU) ist Bezirksstadtrat für Schule und Sport.

Der CDU-Neuzugang im Bezirksamt ist Benjamin Fritz, er ist zuständig für Schule und Sport. Vor der Polit-Karriere war er Fachbereichsleiter bei einer Krankenversicherung. Seit 2008 ist er CDU-Mitglied und bereits seit 2016 Bezirksverordneter in Mitte und stellvertretender Fraktionsvorsitzender seiner Partei. Für alle weniger schmerzhaft wurde der Wechsel, weil die bisherige Schul- und Sportstadträtin Maja Lasić (SPD) nach der Wahl ins Abgeordnetenhaus zurückgekehrt war und damit auf ihren Stadtratsposten verzichtet hatte.

Dabei hatte Lasić das Amt erst im Herbst 2022 angetreten. Damals hatte nach der Abwahl von Bürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) wegen Unregelmäßigkeiten bei der Besetzung einer Stelle, die SPD einen weiteren Stadtratsposten hinzugewonnen.

Mittes Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne).

Als neue Bürgermeisterin wurde damals Stefanie Remlinger (Grüne) gewählt und das ist sie auch noch heute. Sie ist zuständig für Personal und Finanzen, Weiterbildung und Kultur. Die Diplom-Kulturwirtin und Lektorin war von 2006 bis 2011 Grünen-Fraktionsvorsitzende in der Bezirksverordnetenversammlung Pankow, anschließend bis 2021 Mitglied des Abgeordnetenhauses und dort unter anderem stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin.

Mittes Bezirksstadträtin Almut Neumann (Grüne) ist zuständig für Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen.

Ihre Parteikollegin Almut Neumann, 1984 geboren, Mutter zweier Kinder und zuvor Richterin am Berliner Verwaltungsgericht, bleibt Bezirksstadträtin und Leiterin des Geschäftsbereichs Ordnung, Umwelt, Natur, Straßen und Grünflächen.

Mittes Bezirksstadtrat Christoph Keller (Linke) verantwortet die Bereiche Jugend, Familie und Gesundheit.

Auch Christoph Keller (Linke), 1986 in Potsdam geboren, bleibt Bezirksstadtrat. Er ist Leiter des Geschäftsbereichs Jugend und Gesundheit. Vor seiner politischen Laufbahn studierte er European Studies. Bis 2021 war er Referent der damaligen Bezirksstadträtin für die Abteilung Familie, Jugend, Gesundheit und Bürgerdienste im Bezirksamt Lichtenberg.

Mittes Bezirksstadtrat Carsten Spallek (CDU) ist zuständig für Soziales und Bürgerdienste.

Seit 2009 ist Carsten Spallek (CDU) Bezirksstadtrat in Mitte. Der 1971 in Wedding geborene Diplom-Kaufmann leitet als dienstältester Bezirksstadtrat in Mitte die Geschäftsbereiche Soziales und Bürgerdienste.

Immer noch stellvertretender Bezirksbürgermeister in Mitte: Ephraim Gothe (SPD) kümmert sich um Stadtentwicklung und Facility Management.

Trotz des grundsätzlichen Anspruchs der zweitstärksten Fraktion auf den Vizebürgermeisterposten, haben sich die Fraktionen geeinigt und Ephraim Gothe (SPD) ist für die verbleibende Zeit bis zur nächsten Wahl im Jahr 2026 als Stellvertreter im Amt geblieben. Als gelernter Stadtplaner ist er genau der Richtige für die Bereiche Stadtentwicklung und Facility-Management.

