Berlin: Streit in Gesundbrunnen eskaliert - Mann wird angeschossen

Ein 33 Jahre alter Mann ist am Sonntag in einem Café an der Jülicher Straße schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt.

Berlin. Ein 33 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend während eines Streits in einem Café an der Jülicher Straße in Gesundbrunnen (Mitte) angeschossen worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, seien zwei unbekannte Männer gegen 20 Uhr in das Lokal gekommen. Einer von ihnen habe sich mit dem 33-Jährigen gestritten. Als die Auseinandersetzung zum körperlichen Gerangel wurde, habe der Unbekannte eine Schusswaffe gezogen und mehrfach abgefeuert.

Der 33-Jährige wurde am Bein getroffen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. "Lebensgefahr bestand für den Verletzten dem Vernehmen nach nicht", teilte die Polizei mit. Der Schütze und sein Begleiter konnten fliehen. Auch ein 19 Jahre alter Café-Gast wurde nach Angaben der Sprecherin leicht verletzt - vermutlich durch herumfliegende Gegenstände.

Die Kriminalpolizei ermittelt zum Hintergrund und zum Tathergang der schweren Körperverletzung. Laut BZ wird auch geprüft, ob es sich um eine Tat im Clan-Milieu handelt.

Weitere Polizeimeldungen in Berlin: