Umzug in ehemalige Kältehilfe Berlin: Camp am Hauptbahnhof geräumt

Berlin. Das Camp hinter dem Hauptbahnhof wird abgebaut. Die letzten der etwa 70 Bewohner und Bewohnerinnen des Lagers am Geschichtspark seien am Dienstag umgezogen, meldete das Bezirksamt. Die Aktion sei erfolgreich abgeschlossen worden.

In enger Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Ämtern des Bezirks und den sozialen Trägern Mingru Jipen e.V., dem AWO Kreisverband Berlin-Mitte e.V. und der Berliner Stadtmission hätte die Gruppe, die aus großen Familienverbünden zum Teil mit Kindern besteht, Räume in der ehemaligen Unterkunft der Kältehilfe an der Gotenburger Straße 7-9 bezogen.

Kältehilfe wird Obdachloseneinrichtung

Mit der Umwandlung der ehemaligen Unterkunft der Kältehilfe in eine dauerhafte Unterkunft, die unter anderem unfreiwillig obdachlosen EU-Bürgern und Bürgerinnen dienen soll, weite das Bezirksamt das Angebot im Sinne des Hilfsansatzes „Housing First“ ganzjährig aus. Im nächsten Schritt solle die Integration in das Beschäftigungssystem und in das Bildungssystem angestrebt und unterstützt werden.

Die Wiese wird eingezäunt und umgestaltet

Die Wiese, auf der das Camp stand, ist nun eingezäunt. Das ehemalige Camp am Geschichtspark befand sich teilweise auf bezirklichem Gelände sowie auf Flächen im Eigentum der Deutschen Bahn. Diese würden im Zuge der Realisierung des Döberitzer Grünzugs umgestaltet. Hierfür habe die landeseigene Grün Berlin GmbH einen Bauzaun um die zu gestaltende Fläche aufgestellt, meldete das Bezirksamt. Die Baumaßnahmen dauerten voraussichtlich ein Jahr.