Blick in den Abwasserkanal an der Otto-Braun-Straße in Mitte. Ein Installateur wartet am Einstieg auf Edelstahlmodule, mit deren Hilfe das im Jahresdurchschnitt rund 12 bis 15 Grad warmen Abwasser genutzt wird, um die Büros und Wohnungen im neuen Stadtquartier am Haus der Statistik zu heizen.