North Side Gallery: Die größte Hall of Fame Berlins

Die Mauer im Park am Nordbahnhof, bislang eine Fläche, auf der man mit Sondergenehmigung sprayen und malen durfte, wird zur Hall of Fame – mit einer Länge von 500 Metern die größte Berlins.

Berlin. Berlin hat eine neue „Hall of Fame“. Das ehemalige Stück Berliner Mauer im Park am Nordbahnhof wird sogar die größte Hall of Fame der Stadt, größer als die im Mauerpark. Auf 500 Metern Länge können sich nun Sprayer und Maler legal verwirklichen – wann sie wollen und ohne dafür jeweils eine Erlaubnis vom Bezirksamt einzuholen.

Zehn Jahre hat die Graffiti Lobby Berlin, die sich für den Zugang zu legalen Flächen für Graffiti und Street Art in Berlin einsetzt, um die Freigabe der Wände am Nordbahnhof gerungen. Jetzt hat das Bezirksamt Mitte die Wände auf dem Plateau als legale Fläche freigegeben. Nur die ersten 100 Meter am südlichen Eingang, wo Brombeersträucher wachsen, bleiben ausgenommen. Sie sollen weiterhin der Natur überlassen bleiben.

Graffiti Lobby fordert von den Sprayern Respekt: „Das ist der Deal“

„Wir begrüßen die mutige Entscheidung des Bezirksamts Mitte und hoffen, dass sich andere Bezirke diesem Vorbild anschließen“, reagierte die Graffiti Lobby hocherfreut. Gleichzeitig appellierten sie „an jeden Writer und jede Writerin“, Berlins größte Hall of Fame zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. „Respektiert die Grünflächen des Parks, nehmt euren Müll mit und keine Gestaltung, die andere herabwürdigt. Das ist der Deal.“

Vor allem die SPD-Fraktion Mitte hatte sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit Anträgen für die Legalisierung eingesetzt. „Als Kunstform bietet Graffiti-Kunst Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht nur die Möglichkeit, die eigene Kreativität auszuleben und zu fördern, sondern sie bereichert auch die kulturelle Vielfalt im Stadtraum für die Allgemeinheit“, begründet man dort den Einsatz. Auch die Linke freute sich über die „Bereicherung“. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) hatte sich eigens mit einem Empfehlungsschreiben dafür eingesetzt, dass die Mauer im Park am Nordbahnhof legal nutzbar ist.

Von der Open Air Gallery zur Hall of Fame

Die North Side Gallery, auch kurz NSG genannt, hat bereits für zwei Jahre als Modellprojekt gedient. Allerdings galt sie nicht als „Hall of Fame“, eher als „Open Air Gallery“. Künstlerinnen und Künstler mussten beim Bezirk einen Antrag auf Sondernutzung stellen, dann durften sie, wie es in der Szene manchmal ein bisschen abfällig beschrieben wird, „unter Aufsicht malen“.

Bereits in den ersten Tagen ist der Andrang an der NSG groß. Seit Jahren habe es nur drei Wandflächen gegeben, an denen Graffiti- und Streetart-Künstlerinnen sich legal verwirklichen konnten, bekommt man dort zu hören: beim Theater an der Parkaue in Lichtenberg, am Rosenthaler Weg in Pankow und eben im Mauerpark.

Die Mauer als Schauplatz und Trainingsfeld

Diese seien so stark frequentiert, dass ein Wandbild oft nur für einen Tag stehen bleiben könne, erzählt einer der Künstler, der bislang an den illegalen Wänden am Naploleonkai gemalt hat, ein ehemaliger Kiesverladeplatz am Spandauer Schifffahrtskanal in Wedding. Das sei oft bitter, wenn man 60 oder 80 Euro für die Farbe ausgegeben, sich eine Skizze gemacht und diese einen Tag lang umgesetzt habe. „Das frustriert“, ergänzt sein Kollege.

Jurij Paderin von der Graffiti Lobby Berlin sagt, dass die Künstler oft Auftragsmaler für Hausfassaden seien. Sie und auch Streetart- und Graffitikünstler aus verschiedenen Milieus und Arbeitsbereichen bräuchten ein Trainingsfeld, wo sie ihre Techniken üben und neues Kreatives ausprobieren können. Fehlten diese legalen Wandflächen, treibe das Künstler wie Künstlerinnen in die Illegalität. Damit würden sie gesellschaftlich stigmatisiert und denunziert.

„Aus Toys können Kings werden“

Die Graffiti Lobby ist erleichtert und freut sich über die neue Hall of Fame, doch noch ist sie nicht zufrieden. „Wir wollen den Standort zu einem Erfolg machen, der berlinweit Schule macht“, heißt es dort. „Wir fordern drei Halls of Fame in jedem Stadtbezirk“, sagt Tilmann Häußler. „Und einen Graffiti-Beauftragten für Berlin, der das alles koordiniert.“

Eine Hall of Fame habe viele Vorteile, wirke nach innen und nach außen. Innerhalb der Szene würden informelle Regeln weitergegeben. Dann diene sie zum Austausch mit der Stadtgesellschaft. Und sie diene der Qualitätssteigerung. „Aus Toys können Kings werden.“

