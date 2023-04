Jüdisches Krankenhaus in Berlin: Polizei schießt auf Mann mit Messer

Berlin. Die Berliner Polizei hat im Jüdischen Krankenhaus an der Heinz-Galinski-Straße in Berlin-Mitte auf einen mit einem Messer bewaffneten Mann geschossen. Dieser sei am Bein verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die Polizei sei um 14.30 Uhr von Beschäftigten der Klinik alarmiert worden, weil der Mann auf einer Station randaliert und andere angegriffen habe.

Nach Angaben des Polizeisprechers attackierte der Mann die Einsatzkräfte mit einem Messer. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Ebenso, ob der Mann möglicherweise Patient in dem Krankenhaus war. „Wir haben noch keine weiteren Erkenntnisse zu dem Mann“, so der Sprecher. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Demnach seien mehrere Notrufe eingegangen. Der Mann soll sich geweigert haben, das Messer niederzulegen. Dann fielen die Schüsse, die den Angreifer am Bein verletzten. Ob außer dem Angreifer noch weitere Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.

Jüdisches Krankenhaus in Berlin: Polizei soll Messer-Angreifer mit zwei Schüssen gestoppt haben

Nach „B.Z.“-Informationen wurde der Angreifer mit zwei Schüssen von der Polizei gestoppt. Nach Angaben der Polizei hat eine Mordkommission die Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Das ist grundsätzlich der Fall, wenn Polizisten von der Schusswaffe Gebrauch machen. Am Tatort erfolge nun die Sicherung von Spuren.

