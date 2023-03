Mann im Schornstein – ein Fall für Spekulationen

Am Leopoldplatz wird ein Mann aus einem Schornstein geholt. Auf der Straße spekuliert man, was er eigentlich auf dem Dach wollte.

Berlin. Wie kam der Mann in den Schornstein? Was wollte er auf dem Dach? Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend an der Maxstraße in Wedding wirft Fragen auf. Der 36-Jährige war in einen Schornstein eines fünfstöckigen Altbaus gestürzt und verletzt worden. Dabei hatte er noch Glück. Der Sturz war nicht so tief, im vierten Stock blieb er hängen. Die Feuerwehrmänner und -frauen hatten zunächst Mühe, ihn zu orten. Als klar war, woher die Hilferufe kamen, stemmten sie in einer Wohnung eine Wand auf und holten ihn heraus.

Ein Schornsteinfeger war es wohl nicht

Der Schornsteinfeger war es wohl nicht, sagt die Mitarbeiterin des Kiosks im Haus am Mittwoch danach. Dazu sei es zu spät gewesen. Bei einer Diskussion vor dem benachbarten Lokal „Bei Max“ meint eine Kellnerin: „Wissen Sie, wir sind hier am Leopoldplatz. Wir sind hier einiges gewöhnt. Hier gibt es zu viele, die mit Drogen hantieren.“

Ein Anwohner, der während des Einsatzes nach Hause kam, sagt, die Einsatzkräfte hätten sogar mit einer Drohne nach dem Hilferufenden gesucht. Es sei langwierig gewesen, ihn zu finden. Feuerwehr und Polizei seien mindestens zwei Stunden vor Ort gewesen. Solange sei auch ein Teil der Maxstraße gesperrt gewesen. Unter den Anwohnern weiß am Mittwoch niemand, wer der Mann war.

Fall für Spekulationen

Eine Anwohnerin meint, der Fall sei „skurril“. Sie habe davon gehört, dass es junge Erwachsene gebe, die sich manchmal auf Dächern herumtrieben. Kletterer, Gruppen, die auf Dächern feierten, Sprayer. Allerdings sei ihr das nie in der Gegend aufgefallen. Aber im Haus, wo der Mann in der vierten Etage aus dem Schornstein geholt wurde, sei in der obersten Etage eine Luke. Durch sie komme man aufs Dach und von dort aus auch die benachbarten Dächer, vermutet die Frau.

Der Mann war am Dienstag wegen seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Am Tag nach der Rettung war laut Polizei noch nicht klar, was der Mann vor dem Sturz auf dem Dach zu suchen hatte. So wird es vermutlich bleiben. Zwar hatte der Polizeisprecher direkt nach dem Einsatz angekündigt, dass ermittelt werden solle. Davon wurde abgesehen, hieß es am Mittwoch, es werde kein Strafermittlungsverfahren eingeleitet. (mit psi)

Mehr über Berlin-Mitte lesen Sie hier.