Berlin: Madame Tussauds hat Ärger mit der Polizei

Wachsfiguren-Kabinett Madame Tussauds in Berlin hat Ärger mit der Polizei

Berlin. Eine Werbeaktion des Wachsfigurenkabinetts Madame Tussauds in Berlin ist ordentlich nach hinten losgegangen. Nun ermittelt sogar die Polizei. Doch von vorn – was war passiert?

Das Museum postete am Sonntagmorgen auf Instagram (16.200 Follower) ein Diebstahl-Video, das sich später als inszeniert herausstellte, mit der Erklärung: "Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Personen in das Madame Tussauds Berlin eingebrochen und haben die Wachsfigur von Matthias Schweighöfer gestohlen. Nach ersten Überprüfungen der Überwachungskameras haben wir uns dazu entschlossen, das Material zu veröffentlichen. Vielen Dank für eure lieben Nachrichten! Wir melden uns mit einem Update, sollte es Neuigkeiten geben."

Das Video zeigt, wie zwei Vermummte mit einer Sackkarre zur Wachsfigur von Matthias Schweighöfer fahren. Sie heben die Figur dann auf das Gefährt, bedecken es mit einem Tuch und rollen es in Richtung Fahrstuhl. Dann geht die Aufnahme draußen weiter: Es ist zu sehen, wie die Diebe die Figur in einen weißen Transporter laden – und schließlich wegfahren. Auch Matthias Schweighöfer kommentierte das Madame-Tussauds-Reel in seiner Instagram-Story: "Unfassable"

Matthias Schweighöfer

Foto: Gerald Matzka / dpa

Unfassbar, das dachte sich wohl auch die Polizei. Denn der vermeintliche Diebstahl sah so aus, als ob Profis am Werk gewesen wären. Doch bei den Profis handelte es sich um Leute von Madame Tussauds und Schweighöfer, berichteten BILD und BZ unter Berufung auf die Polizei.

"Wir haben zahlreiche Anfragen in der Pressestelle bekommen. Als Kollegen der Kriminalpolizei vor Ort waren, stellte sich heraus, dass es sich um eine Werbeaktion handelt", sagte ein Polizeisprecher den Medien, die zuerst berichtet hatten. Die Polizei ermittele nun wegen Vortäuschens einer Straftat. Der Strafrahmen reiche von einer Geldstrafe bis zu einer Haftstrafe von bis zu drei Jahren.

( BM )