Wiederholungswahl-Folge: Maja Lasic verlässt Schulamt Mitte

Maja Lasic (SPD), strahlend bei der Einführung als Schulstadträtin in Mitte im Herbst 2022. Sie zieht nun die Konsequenzen aus dem Wahlergebnis. Denn die SPD hat auch in Mitte Stimmen verloren, der CDU steht ein Mandat mehr zu.

Berlin. Die Schulstadträtin in Mitte, Maja Lasic (SPD), wechselt ins Abgeordnetenhaus. Sie zieht damit die Konsequenz aus dem Ergebnis der Berlin-Wahl 2023 am 12. Februar: Demnach hat die SPD ihr Vorschlagsrecht für ein zweites Mitglied im Bezirksamt an die CDU verloren.

Aus Respekt vor dem Wahlergebnis habe sie sich entschlossen, ihren Platz im Bezirksamt zur Verfügung zu stellen und ihr Mandat im Abgeordnetenhaus anzunehmen, sagte Maja Lasic am Mittwochnachmittag. „Entsprechend § 26 Abs. 1 Nr. 5 des Landeswahlgesetzes scheide ich am Tag der Konstituierung des Abgeordnetenhauses aus dem Bezirksamt aus und mache den Weg frei für eine zügige Nachbesetzung im Bezirksamt“, so Lasic.

Der Rückzug von Maja Lasic bedeutet auch, dass der Sozialdemokrat Ephraim Gothe Stadtrat für Stadtentwicklung und Facility-Management im Bezirksamt bleibt. Maja Lasic war erst seit Herbst 2022 Bezirksstadträtin für Schule und Sport in Mitte. Nachdem der damalige Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) abgewählt worden war, hatte die SPD einen Posten im Bezirksamt hinzugewonnen.

Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne) will den Schul- und Bildungsbereich bis zur Amtsübernahme kommissarisch leiten. Den Schulbereich hatte sie bis zu den Umbesetzungen im vergangenen Herbst schon als Stadträtin verantwortet. Nach jetziger Planung soll über die Stellenbesetzung im neuen Bezirksamt Mitte auf einer Sondersitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 30. März entschieden werden. Die neue BVV Mitte will am 16. März erstmals zusammenkommen.

Remlinger sagte, sie bedauere es sehr, dass Maja Lasic schon wieder das Bezirk Mitte verlasse, „gleichwohl ich ihre Entscheidung selbstverständlich respektiere und ihr alles Gute wünsche“. Während ihrer kurzen Amtszeit habe Maja Lasic mit großem Tatendrang und Leidenschaft kreative Lösungen in den komplexen Problemlagen im Schul- und Bildungsbereich vorangetrieben. „Dafür danke ich herzlich im Namen des Bezirksamts.“

In Maja Lasic, eine versierte Schul- und Bildungspolitikerin, war in Mitte viel Hoffnung gesetzt worden. Mitte hat fast 90 Schulen, einige davon mit großen Problemen. Bekannt wurde vor allem die Anna-Lindh-Schule, die wegen Schimmelbefalls geschlossen werden musste. Lasic war bereits Abgeordnete, auch damals setzte sie sich vor allem für einen gut funktionierenden Schulbetrieb ein.