Moabit: Nachbar lässt Fahrraddiebe auffliegen

Berlin. Berlin ist für seine häufigen Fahrraddiebstähle berüchtigt. Nahezu keine Chance besteht, ein einmal entwendetes Rad zurück zu erhalten. Einen kleinen Erfolg konnte die Polizei in der Nacht zu Sonntag in Moabit verzeichnen. Dort wurden zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gefasst.

Das ist einem aufmerksamen Anwohner zu verdanken. Dem Mann fiel auf, dass mitten in der Nacht an der Sickingenstraße mehrere Fahrräder aus einer Wohnung in ein Auto geladen wurden. Gegen 1.50 Uhr rief der Zeuge die Polizei. Deren Beamte nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 26 Jahren fest.

Mutmaßliche Fahrraddiebe wurden in Moabit festgenommen und dem Abschnitt überstellt

Ein Beamter durchsucht ein Auto.

Foto: Pudwell

Darauf folgte eine Wohnungsdurchsuchung. Die Polizisten stießen dabei auf viele Beweisgegenstände, etwa weitere Fahrräder, Einzelteile sowie Werkzeug, das sich zum Fahrraddiebstahl eignet. Das gesamte Material wurde beschlagnahmt. Ebenso das Auto, in dem die Räder fortgeschafft werden sollten.

Erfreulich für Radhalter: Zwei der Räder konnten früheren Diebstählen zugeordnet werden. Die zwei Tatverdächtigen kamen zum Polizeiabschnitt 23. Die Beamten dort führen die weiteren Ermittlungen fort.

Weitere Polizeimeldungen in Berlin:

Häufig wird in Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg gestohlen

Von Fahrraddiebstahl sind jährlich Tausende Berliner betroffen. Die aktuellsten Daten von 2022 listen bis einschließlich Juni 12.500 Fälle auf, in denen Fahrräder bei der Polizei als gestohlen gemeldet wurden. Die Dunkelziffer ist weit höher. Denn für die meisten Berliner ist die Hoffnung, ihr Velo jemals wieder zu sehen, so gering, dass sie keine Anzeige aufgeben.

Am häufigsten wird in einem nördlichen und einem östlichen Bezirk gestohlen. So wurden zwischen Januar und Juni 2022 in Pankow fast 2000 Räder entwendet. Das war überdurchschnittlich viel. Denn im gesamten Jahr zuvor wurden 3600 Fälle verzeichnet, 2020 waren es rund 3550.

Es gibt verschiedene Methoden, um Räder zu stehlen

In Friedrichshain-Kreuzberg verschwanden 2020, im ersten Pandemiejahr, 3625 Velos. 2021 waren es knapp 3200. Bis Juni 2022 erfasste die Polizei mehr als 1900 Fälle. Um Schlösser zu knacken verwenden Diebe laut Polizei Bolzenschneider, Trennschleifer oder Zangen. Um bestimmte Schließmechanismen zu überwinden arbeiten sie mit Nagelscheren und Schraubendrehern.

Die Polizei hat vor gut drei Jahren im Landeskriminalamt die Koordinierungsstelle Fahrrad eingerichtet. Dort sollen Informationen zusammengeführt und ausgewertet werden. Die Polizei kann genau darlegen, an welcher Stelle der Stadt wie viele Räder verschwinden. Den Bestohlenen hilft das wenig. 2021 lag die Aufklärungsquote bei 4,6 Prozent.