Spielstraßen-Aktion auf Friedrichstraße behindert Feuerwehr

Berlin. Jetzt ist es doch einmal richtig spannend gewesen auf der Friedrichstraße. Das Bündnis Temporäre Spielstraße hat dort am Donnerstagnachmittag auf dem Abschnitt zwischen Tauben- und Mohrenstraße Spielgeräte verteilt. Prompt begannen nicht nur viele Kinder und Erwachsene mit dem Ausprobieren und Testen des Spielzeugs – auch ein Krankenwagen musste durch, seine Fahrt verzögerte sich, und vier Biker stellten prompt ihre Bikes auf die Hinterräder und lieferten eine kurze Wheelie-Show. Die Aktion kam gut an, die Passanten sprangen hektisch ein, als es darum ging, schnell das Spielzeug von der Bahn zu schaffen.

Auf der Friedrichstraße wird auch Schach gespielt.

Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Das Bündnis wollte die Friedrichstraße einfach mal ein wenig beleben. „Wir Deutschen tun uns noch schwer damit, dass wir uns auf der Fahrbahn bewegen können, die war ja jetzt jahrzehntelang nur für die Autos reserviert“, sagte eine der beiden, die für das Bündnis die Spielstraße aufgebaut hatten. Da die Gestaltung der Fußgängerzone noch auf wärmere Temperaturen warten müsse, sei vielen Passanten noch gar nicht klar, dass ihnen die Friedrichstraße eigentlich auch gehöre. Sie drängten sich weiterhin auf dem Bürgersteig.

So nutzte ein Vater aus Spandau mit seiner Tochter, die gerade einen Arztbesuch in der Friedrichstraße hinter sich hatte, die Gelegenheit zum Federballspielen, eine Französin konnte sich auf ihr Telefonat konzentrieren, während ihr Sohn in einem Kegel herumturnte. Ein Vater erklärte seinem Sohn auf der Fahrbahn das Schachspielen, eine kleine Ukrainerin nutzte ein Gerät, um von Plastikstein zu Plastikstein zu hüpfen, ihre Schwester machte den gleichen Weg auf dem Rollbrett. Straßenhockey war am beliebtesten. Vor allem die Studierenden der Hertie-School, eine staatlich anerkannte private Hochschule mit Promotionsrecht, nutzen die Gelegenheit. „Sollte hier bleiben“, meinte eine der Studierenden. Und so einige schoben ihr Fahrrad sogar durch. „Das ist doch nur fair“, kommentierte einer.

Ein Aufruf an die Radfahrerinnen und Radfahrer, mit Kreide aufgemalt: Wer schiebt, wird geliebt.

Foto: Maurizio Gambarini/FUNKE Foto Services

Angemeldet war die Spontanaktion nicht. Temporäre Spielstraßen gibt es seit 2019 in Berlin, inzwischen sind es zwanzig Straßen, die sich in regelmäßigen Abständen in Spielstraßen verwandeln. Die Friedrichstraße ist – noch – nicht darunter.

( jwue )