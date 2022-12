Junge Mitte-Bewohner würden stärker in Schulen investieren

Junge Menschen engagieren sich in ihrer Freizeit und unterstützen den Bezirk – in Freizeittreffs, mit Bewegungsangeboten und mehr. Jugendliche, die sich bei der U18-Wahl und beim Projekt „Jury des Geldes“ einsetzten, wurden von Jugendstadtrat Christoph Keller (2. v. re) als „Superheld*innen“ ausgezeichnet.

Berlin. Würden Kinder und Jugendliche in Mitte regieren, läge ein Hauptaugenmerk auf der Sanierung und dem Neubau von Schulen. Sie würden ihr direktes Wohnumfeld schöner machen, Bäume pflanzen, für mehr Parks, Imbisse und Schwimmhallen im Bezirk sorgen und sich Treffpunkte und Rückzugsorte schaffen, an denen sie sich ohne Erwachsene aufhalten können. Das zeigt die erste gesamtbezirkliche Dokumentation über die Anliegen junger Menschen, die der Bezirk Mitte jetzt veröffentlicht hat.

Kleinere Umfragen macht das Bezirksamt schon seit Jahren, vor allem bei Beteiligungsprojekten der Kinder- und Jugendbüros. Diesmal wurden die Ergebnisse dieser Umfragen erstmals zusammengefasst. Die Daten wurden von Januar bis August 2022 erhoben. Es geht um alltags- und lebensweltbezogene Themen im Bezirk, mehr als 650 Kinder und – zum geringeren Teil – junge Erwachsene haben sich beteiligt.

Die Dokumentation ist nicht repräsentativ

Die Dokumentation sei keinesfalls repräsentativ, sagte Christoph Keller (Linke), Bezirksstadtrat für Jugend, Familie und Gesundheit in Mitte. Auch seien die Ergebnisse durch „offene Befragung“ zustande gekommen. Dennoch böten sie durch die systematische Erfassung wichtige Anknüpfungspunkte, insbesondere für die Jugendarbeit, Politik und Verwaltung. „Sie dient als Grundlage für die Mitarbeitenden im Jugendamt und für mich, die Interessen von Kindern und Jugendlichen noch besser zu vertreten.“

Das Bezirksamt sei noch nicht in der Lage, anhand der jährlichen Dokumentation statistisch belastbare Aussagen darüber zu treffen, wie sich die Themen und Anliegen der jungen Menschen im Jahresvergleich verändert haben, sagte Keller. „Doch wir arbeiten daran.“ Voraussichtlich von 2024 an soll es zumindest in Teilen möglich sein, die Veränderungen im Bezirk abzubilden.

Die Interessen der jungen Menschen setzen die Schwerpunkte

Für das vergangene Jahr ließe sich aufzeigen, dass im Vergleich zu 2021 erstmalig in den Umfragen unter jungen Menschen im Bezirk die Themenschwerpunkte „Armut und Teilhabe“ und „Gesundheit“ abgebildet seien. Auch das Thema Krieg finde sich in diesem Jahr zum ersten Mal in dem Bericht wieder. Bemerkenswert findet Keller in diesem Zusammenhang, dass die Schwerpunktsetzung nicht vom Kinder- und Jugendbüro, das die Dokumentation erstellt hat, im Voraus erfolgt sei, sondern sich die Schwerpunkte im Nachhinein aus den Antworten der jungen Menschen ergaben.

Die meisten Anliegen der Kinder und Jugendlichen beziehen sich auf ihr direktes Wohnumfeld, das sie gerne aufgewertet sähen – durch Bäume, Wandbemalung, auch mal mit einem schöneren Innenhof. Was den öffentlichen Sektor angeht, spielen Schulen eine herausragende Rolle. Neben den Verbesserungen an den Gebäuden wünschen sie sich technische Geräte für den Unterricht, Spielelemente und buntere Schulgebäude.

Ein Wunsch: Ein Café für Kinder mit Kicker

Zum Thema Freizeit wünschen sich junge Menschen in Mitte Treffpunkte, Parks, Rummel, Skateparks und Rückzugsorte, an denen sie sich ohne Erwachsene aufhalten können. So wird unter anderem „ein Café für Kinder mit Kicker“ genannt, und immer wieder Spielplätze, teils neu, teils ergänzt – mit Wasser, mit überdachten Chill-Ecken, bunt, mit Tischtennisplatten und Brunnen. Auch öffentliche Toiletten für Mädchen finden sich unter den Wünschen.

Was Jugendliche angeht, weisen die Mitarbeiter der Kinder- und Jugendbüros auf die Bedeutung nicht-kommerzieller Orte hin, konkret auf den James-Simon-Park. Dieser war im vergangenen Sommer vom Bezirk mit einem Alkoholverbot belegt worden. Ein Gericht hatte dieses Verbot auch mit dem Hinweis auf Verdrängung der Jugendlichen gekippt.

Jugendliche – nicht mehr nur unter sich. Nach Ausschreitungen wurde im James-Simon-Park und im Monbijoupark gegenüber der Museumsinsel ein Alkoholverbot erlassen, es galt von 22 Uhr bis 6 Uhr. Die Polizei kontrollierte, ob sich auch jeder Besucher daran hielt.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

„Familie“ und „Zusammenhalt“ sind für junge Menschen sehr wichtig

Nach den Orten war der Punkt „Gemeinschaft erleben“ im vergangenen Jahr ganz oben auf der Wunschliste der jungen Menschen, verstärkt durch Erfahrungen aus der Pandemie und mit dem Krieg in der Ukraine. Begriffe wie „Zusammenhalt“, „Familie“ fallen sehr häufig. Glücklich macht es, „viele Freunde zu haben“.

Drittwichtigstes Thema ist der Umwelt-, Klima- und Tierschutz. Tiere sollen nicht mehr gequält oder getötet werden. Die Umweltverschmutzung durch Zigarettenkippen, Plastik und auch Hundekot soll verhindert werden. Die Kinder und Jugendlichen wünschen sich mehr Wald, weniger Flüge, das Aus für Atomkraft, mehr Elektromobilität. „Es besteht der Wunsch, die (Um-)welt zu retten“, so fassen es Nicole Heger vom Bezirksamt Mitte und Fredericke Klein vom Verein Moabiter Ratschlag zusammen, die die Umfrageergebnisse zusammengestellt haben.

Viele sehen sich als Mobbing-Opfer

Identität, Erfahrungen mit Integration und Diskriminierung – auch diese Themen rangieren bei Kindern und Jugendlichen in Mitte weit oben auf der Liste. Hier wird die Dokumentation ergänzt durch eine Umfrage in Moabit-West, bei der eine deutliche Mehrheit der befragten Kinder und Jugendlichen (257 von 452) angab, selbst schon Diskriminierung erfahren zu haben, meist in der Schule. Beleidigungen und Beschimpfungen waren dabei die häufigsten Erfahrungen, rund ein Drittel sah sich Mobbing ausgesetzt.

Beim Thema Sicherheit ist auffällig, dass sich jeder fünfte junge Mensch in Mitte durch den Verkehr bedroht sieht. Raser, nicht nur Auto-, sondern auch Radfahrer, fehlende Ampeln und Zebrastreifen, parkende Autos, die die Sicht auf die Straße beim Überqueren versperren – die befragten Kinder und Jugendlichen sehen viele Gründe, sich unwohl zu fühlen. Bei den Radfahrern antwortete sogar mehr als jeder vierte, sich unsicher zu fühlen, wenn er oder sie im Kiez unterwegs ist. Was die Sicherheit im Kiez in Bezug auf Kriminalität angeht, fühlen sie sich vor allem an Orten mit schlechter Beleuchtung unwohl, und dort, wo Alkohol und Drogen konsumiert werden.

Einbindung in Corona-Entscheidungen

Armut und die dadurch erschwerten Möglichkeiten der Teilhabe beschäftigen junge Menschen in Berlin-Mitte diesmal stärker als sonst. Sie wünschen sich finanzielle Entlastungen für Familien, bezahlbaren Wohnraum, „Essen billiger machen“. Was die Corona-Politik angeht, wollen sie in die Diskussion zu den die Pandemie betreffenden politischen Entscheidungen eingebunden werden.

