Festessen auf dem Parkplatz

Restaurants in Berlin-Mitte Tafeln und Feiern in Parkbuchten

Berlin. Dinieren am Straßenrand? Parkbuchten in Mitte dürfen in Zukunft dauerhaft und ohne saisonale Beschränkung von Gastronomiebetrieben genutzt werden, um dort Tische und Stühle aufzustellen und Gäste zu bewirten. Bislang hatte diese Regelung während der Pandemie und nur von August bis Oktober gegolten. Damit sollten die Wirte die Möglichkeit bekommen, die coronabedingten hohen Ausfälle zumindest etwas zu kompensieren. Allerdings haben die Wirte aktuell noch andere Gründe, um ihre Existenz zu fürchten.

Bislang hat das ganz gut geklappt. Natürlich habe ihm die Parkbuchtregelung in den zwei harten Corona-Jahren geholfen, sagt Thomas Wolf, Betreiber des Restaurants Kayser Soze an der Ecke Tucholsky- und Auguststraße. Für sein Restaurant bedeutete das 13 Plätze zusätzlich. Seine Gäste hätten sie auch gerne genutzt.

Roland Kretschmer, Inhaber der Weinbar Les Climates an der Pohlstraße, die abends auch zum Pub und zur Weinbar wird, hat bislang keine Tische auf die Parkplätze vor sein Lokal gestellt. „Der ganze Aufwand für nur vier Monate hätte sich kaum gelohnt“, meint er, zumal er eine relativ große Terrasse habe. Investitionen in die Ausstattung der Schankvorgärten, ein Antrag ans Bezirksamt, dann führen Lkw schwere Betonblöcke an, die die Tische von der Fahrbahn trennen sollen. „Mit schwerem Gerät – und das alles für die paar Monate?“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kretschmer hört „mit Freude“ von dem Beschluss. Das sei ein Anlass, sich den Kauf weiterer Tische zu überlegen. Denn auch die schweren Betonblöcke, sogenannte Schrammborden, wie sie auch zur Abgrenzung von Baustellen üblich sind, sollen künftig nicht mehr vorgeschrieben sein. Zur Abgrenzung der Schankvorgärten von der Fahrbahn sind künftig neben den Schrammborden laut Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Mitte auch „Hochbeete oder Ähnliches“ zugelassen.

Unter Wirten ist die Freude getrübt

Die Freude der Wirte ist derzeit trotzdem getrübt. Thomas Wolf, der auch Bezirksbeauftragter für Berlin Mitte und Gastronomie für den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) ist, sagt, es könne sein, dass es trotz dieser Regelung für viele Wirte in diesem Sommer nicht um zusätzliche Plätze gehe, sondern darum, dass sie sogar Plätze abbauen müssen – die auf dem Bürgersteig. „Irgendwie kann man diese Regelungen nicht voneinander getrennt sehen.“

In dem zweiten Fall geht es um das Mobilitätsgesetz von 2018, das die Bezirke nach und nach umsetzen. Es schreibt Maßnahmen vor, damit Fahrräder und öffentliche Verkehrsmittel in der Berliner Verkehrsplanung vorrangig vor dem Autoverkehr behandelt werden. Der Fußverkehr ist dort ebenso aufgenommen. Ziel ist ein umwelt-, sozial- sowie klimaverträglich ausgestaltetes, sicheres, barrierefreies Verkehrssystem in Berlin.

Einigen Wirten wird künftig weniger Platz für Tische bleiben

Grünenpolitiker in der Bezirksverordnetenversammlung in Mitte, auf die der Antrag zur dauerhaften Öffnung der Parkbuchten für Gastronomie zurückgeht, haben bereits angedeutet, dass einige bestehende Schankvorgärten auf den Gehwegen verkleinert werden müssen. Dass einigen Wirten künftig also weniger Platz für Tische bleibt. Denn um den Anforderungen des Mobilitätsgesetzes Rechnung zu tragen, müsse auf dem Bürgersteig so viel Platz bleiben, dass sich zwei Rollstuhlfahrer begegnen können.

Thomas Wolf sieht die Gastronomie in Mitte bereits jetzt schon vor existenzgefährdenden Problemen. Nicht nur, dass die Wirte mit Gas kochen. Eigentlich gebe es keine Sperrstunde in Berlin, doch in Mitte sei seit der Pandemie praktisch um 22 Uhr Schluss. Ab dann seien die Wirte verpflichtet, darauf zu achten, dass die Gäste sich angemessen verhalten. Falls ein Anwohner sich durch Gemurmel gestört fühle, reiche allein das schon für eine satte Strafe.

In einer Weltmetropole um 22 Uhr die Bürgersteige hochklappen

Selbst mit Sperrzeit sei es in Brandenburg üblich, bis 23 oder 24 Uhr draußen zu bewirten, meint Wolf. „Es sollte doch wohl möglich sein, dass in der Innenstadt einer Weltmetropole nicht um zehn Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden.“ Mit Anwohnern, die sich beschweren – einer reiche, um den Betrieb draußen lahmzulegen – hätten inzwischen viele Lokale zu tun, nicht nur er, sondern, ganz in der Nähe, zum Beispiel auch das Hackbarth an der August- oder Das Lokal an der Linienstraße.

Lesen Sie auch https://www.morgenpost.de/bezirke/mitte/