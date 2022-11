Charlottenstraße: Seit Montag haben Fahrradfahrer Vorfahrt

Umweltstadträtin von Berlin-Mitte Almut Neumann (Grüne) und Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) eröffnen am 21. November 2022 die neue Fahrradstraße durch die Charlottenstraße in Mitte.

Berlin. Bunte Fahrbahnmarkierungen, „Fahrrad frei“- Zeichen und Einbahnstraßenschilder leuchteten einem am Montagmorgen beim Einbiegen in die Charlottenstraße in Mitte entgegen. Von nun an haben auf der Strecke zwischen Unter den Linden und Leipziger Straße Radfahrer Vorfahrt. Das verkündeten die Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) und Bezirksstadträtin Almut Neumann (Bündnis 90/Die Grünen) beim Anradeln auf der neuen Fahrradstraße.

„Es ist superwichtig, dass die Charlottenstraße zur Fahrradstraße umfunktioniert wurde. Damit haben wir nun eine sichere Alternative zur Friedrichstraße“, sagte Neumann am Montagmorgen. Denn auf der parallel zur Charlottenstraße verlaufenden Friedrichstraße, in der es seit August einen autofreien Abschnitt gab, werden ab Mittwoch wieder Autos fahren. „Gerade deswegen war es uns besonders wichtig, die Charlottenstraße parallel dazu in eine Fahrradstraße umzuwandeln und ihre Fertigstellung mit der Öffnung der Friedrichstraße für Autos zu koordinieren“, sagte Jarasch.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Trotzdem sei die Umwandlung dieser Fahrradverkehrsstraße ohnehin vorgesehen gewesen, da die Charlottenstraße eine „zentrale Bedeutung“ im Berliner Radverkehrsnetz habe. Das Netz soll mit einer Länge von 890 Kilometern ein wichtiger Baustein der Fahrradinfrastruktur werden, um Fahrradfahren sicherer und komfortabler zu gestalten.

Fahrradstraßen-Netz soll bis 2030 umgesetzt werden

Die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz plant, das Fahrradnetz bis 2030 in die Tat umzusetzen. „Natürlich kann das aber nicht auf einen Schlag passieren, sondern es entstehen einzelne Teile, die dann zusammengesetzt werden“, so die Bezirksstadträtin von Mitte Almut Neumann.

Mit der Charlottenstraße sei ein solcher Teil nun fertig, müsse aber nach und nach noch fortgesetzt werden. „Vorerst soll die Fahrradstraße auf jeden Fall bis zur Leipziger Straße gehen“, erklärt Neumann. Die Vorfahrtsregelung sei dafür schon geändert, aber es fehlten noch Fahrradstraßenschilder und Markierungen.

Außerdem sollen die Ecken an den Kreuzungen vorgezogen werden und neue Stellplätze für Fahrräder und E-Scooter entstehen. Freigegeben wurde die Fahrradstraße aber jetzt schon. Angesichts der komplexen Verkehrssituation rund um den Hackeschen Markt sei die Planungsdauer mit sechs Monaten verhältnismäßig kurz gewesen, so Verkehrssenatorin Jarasch. „Wir sind wirklich froh darüber, dass wir die Fahrradstraße nun bereits eröffnen können“, sagte sie beim Anradeln.