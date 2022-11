Friedrichstraße: Kübel und Sitzgelegenheiten werden entfernt

Der Abbau der Friedrichstraße schreitet voran: Am Mittwochmorgen geht es Beeten und Sitzgelegenheiten an den Kragen.

Am Mittwoch steht in der Friedrichstraße der Abbau von Beeten und Sitzgelegenheiten an.

Berlin. Die Rückverwandlung der Friedrichstraße zwischen Französischer und Leipziger Straße in Berlin-Mitte in eine Autostraße nimmt immer weiter Form an: Am Mittwochmorgen sind Arbeiter damit beschäftigt, Pflanzen aus Blumenkübeln zu entfernen und Sitzgelegenheiten abzuschrauben. Ab dem 22. November sollen hier wieder Autos fahren.

Friedrichstraße soll dauerhaft umgewidmet werden

Wie berichtet, hatte das Berliner Verwaltungsgericht entschieden, dass die dauerhafte Sperrung auch eines Teilbereichs der Friedrichstraße für den Autoverkehr rechtswidrig ist. Dementsprechend müssen der vier Meter breite Radfahrstreifen und die „Straßenmöblierung“ zumindest vorerst wieder entfernt werden. Als Ersatz wird derzeit die Charlottenstraße zur Fahrradstraße umgebaut.

Allerdings plant Umwelt- und Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) eine dauerhafte Umwidmung der Friedrichstraße. Ein derartiges Verfahren läuft derzeit beim Bezirksamt Mitte.