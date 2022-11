Umzug Berliner Morgenpost an der Friedrichstraße angekommen

Berlin. Umzug nach Mitte: Die Redaktion der Berliner Morgenpost hat nach rund acht Jahren am Kurfürstendamm ihren Standort gewechselt und ist an die Friedrichstraße in Mitte gezogen. Denn morgenpost.de ist eines der reichweitenstärksten Portale der FUNKE Mediengruppe und wird nun als Hauptstadt-Newsportal von FUNKE deutlich ausgebaut.

Die Morgenpost-Redaktion hat deshalb mit den Redakteurinnen und Redakteuren der Zentralredaktion einen gemeinsamen Online- und Print-Desk gebildet. An der Friedrichstraße sind schon heute mit der Zentralredaktion, FUNKE Digital und dem Bereich Audience & Subscription zentrale Kompetenzbereiche der FUNKE Mediengruppe in Berlin angesiedelt. So arbeiten alle Teams nun auf einer Etage im Quartier 205.

„Wir freuen uns über die noch engere Zusammenarbeit mit der Zentralredaktion und sind nun mittendrin – im Geschehen, in der Mitte Berlins, wieder im historischen Zeitungsviertel“, sagt Chefredakteurin Christine Richter (M.). Nicht nur über die Friedrichstraße gibt es viel zu berichten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.