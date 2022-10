SPD nominiert Maja Lasic als Schulstadträtin

Berlin . Die SPD-Mitte hat bei ihrer Kreisvollversammlung am Mittwochabend Maja Lasic als Kandidatin für den Bildungsstadtratsposten im Bezirk Mitte gewählt. Die 43-Jährige setzte sich gegen Anab Awale durch. Lasic gilt in der Bildungsszene als gut vernetzt. Zuletzt arbeitete sie als Lehrerin an einer Schule in Wedding. Zuvor war sie in der vergangenen Legislaturperiode bildungspolitische Sprecherin der SPD im Abgeordnetenhaus. Nachdem sie ausschied, wurde sie als Bildungsstaatssekretärin gehandelt, ging am Ende aber leer aus.

Stefanie Remliner soll Bezirksbürgermeisterin werden

Der Posten der Bildungsstadträtin in Mitte muss neu besetzt werden, da die Amtsinhaberin Stefanie Remlinger Bezirksbürgermeisterin von Mitte werden soll. In der Bezirksverordnetenversammlung am Donnerstag sollen Lasic und Remlinger in ihre Ämter gewählt werden.