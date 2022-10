Mitte: Demonstration kann zu Verkehrsstörungen führen

Berlin. Der Potsdamer Platz wird heute ab 13 Uhr zum Ausgangspunkt einer Demonstration für "Heizung, Brot und Frieden". Auf dem Weg zum Bebelplatz kann es daher im Bezirk Mitte zu Verkehrsstörungen kommen. Laut Berliner Verkehrinformationszentrale (VIZ) drohen Beeinträchtigungen auf den Durchgangsstationen in der Leipziger Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden sowie am Zielort, dem Bebelplatz.

Ein Bündnis linkspolitischer Organisationen und Vereine nutzt den Tag der Deutschen Einheit, um zum Protest gegen Rassismus sowie für bezahlbare Lebensmittel, Energie und Mieten aufzurufen. Die Abschlusskundgebung ist auf 15.30 Uhr am Bebelplatz angesetzt. Laut Polizeiinformationen könnte diese bis 17 Uhr dauern.

Auf dem Potsdamer Platz in #Mitte beginnt gegen 13:00 Uhr eine #Demonstration. Der Zug führt bis 17:00 Uhr über Leipziger Straße, Friedrichstraße und Unter den Linden zum #Bebelplatz. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 3, 2022

