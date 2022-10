In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 3. Oktober 2022.

Treptow: Fahrzeug überschlägt sich – Vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Abend im Ortsteil Baumschulenweg (Treptow) ereignete, wurden drei Männer leicht und ein Mann schwer verletzt.

Der 23-jährige Mercedes-Fahrer befuhr gegen 18.45 Uhr mit dem Fahrzeug stadteinwärts die Bundesautobahn 113. Zwischen den Anschlussstellen Späthstraße und Johannisthaler Chaussee verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug, wodurch der Wagen gegen die linke Fahrbahnplanke prallte, sich überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb. Mehrere Zeugen berichteten, dass der Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll.

Bei dem Verkehrsunfall wurden der Fahrzeugführer und zwei auf der Rückbank des Wagens sitzende Männer im Alter von jeweils 19 Jahren leicht sowie der 22-jährige Beifahrer schwer verletzt. Mehrere unbeteiligte Autofahrer sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen alarmierter Polizeieinsatzkräfte provisorisch ab und versorgten die Verletzten. Rettungskräfte brachten den Fahrer für eine Behandlung seiner leichten Kopfverletzung und eine Blutentnahme sowie die drei weiteren Insassen zur Behandlung ihrer bei dem Unfall erlittenen Kopfverletzungen in eine Klinik. Der Beifahrer verblieb stationär, die anderen drei konnten das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das verunfallte Fahrzeug wurde zur Erstellung eines technischen Gutachtens sichergestellt. In dem Wagen stellten Polizeieinsatzkräfte einen mutmaßlichen Joint sicher. Zudem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Verkehrsunfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die Unfallstelle für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

Gesundbrunnen: Passanten löschen brennenden Citroen

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Fahrzeug in Gesundbrunnen gerufen. Eine Passantin bemerkte gegen 2.20 Uhr Flammen und Rauch an einem in der Biesentaler Straße geparkten Citroen. Gäste eines nahegelegenen Lokals eilten hinzu und konnten den Brand mit Wasser löschen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.