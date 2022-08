Von Dassel lehnt Rücktritt als Bürgermeister von Berlin-Mitte ab

Berlin. Die Grünen im Bezirk Mitte haben bei ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstagabend den offenen Streit vermieden. Mehrere Teilnehmer mahnten an, man solle doch bitte die Grabenkämpfe beenden und sich darauf konzentrieren, das Vertrauen der Menschen wieder zurückzugewinnen. Diese Aufgabe soll offenbar Bildungsstadträtin Stefanie Remlinger als künftige Bürgermeisterin übernehmen.

Das Vertrauen der Menschen sei durch das Verhalten des amtierenden Bezirksbürgermeisters Stefan von Dassel in der Stellenbesetzungs-Affäre beschädigt, waren sich die mehr als 150 Menschen im Saal und weitere an den Computerbildschirmen einig. „Wir sind der Verantwortung, die uns die Wähler gegeben haben, nicht gerecht geworden. Dafür möchte ich mich entschuldigen“, sagte Kreisvorstand Florian Maaß.

Die Absicht der Grünen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), den eigenen Bürgermeister Stefan von Dassel kommende Woche mit abzuwählen, begründete Shirin Kreße. Dass dieser dem unterlegenen Bewerber um eine Leitungsstelle im Bezirksamt per SMS eine „privatrechtliche Einigung“ angeboten hatte, wenn er auf eine Klage verzichte, sei ein „Tabubruch“, den die Fraktion nicht akzeptieren könne, so die Verordnete: „Wir dulden keine private Einflussnahme auf bezirkliche Stellenvergaben“.

Von Dassel lehnte Rücktritt ab: Sonst hätte er nur Arbeitslosengeld

Von Dassel sprach von einem „Fehler“ und räumte ein, dass er nun deswegen voraussichtlich abgewählt wird. Einen Rücktritt lehnte er aber ab. „Ich sehe nicht, dass dieser Fehler zwingend mit der größtmöglichen Sanktion geahndet werden muss“, sagte der Politiker, der seit 14 Jahren im Bezirksamt sitzt. Es spiele auch eine Rolle, dass er mit einem Rücktritt „sämtliche Versorgungsansprüche verlöre und nur Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hätte“, sagte von Dassel. Er wolle nach einer Abwahl dem Land Berlin „für jedwede Tätigkeit zur Verfügung“ stehen.

In der Debatte neigte eine Mehrheit der Meinung der Fraktion zu. Es war die frühere Senatorin Sybille Volkholz, die aufhorchen ließ. Von Dassel habe sich „dusselig“ verhalten. Aber alle Mandatsträger wüssten, dass natürlich Einfluss auf Stellenbesetzungen genommen werde. „Was Stefan gemacht hat, ist gang und gäbe“, sagte Volkholz, die Ende der 1980er Jahre im Senat saß. Es versuchten immer Leute zu verhandeln. „Aber das macht man nicht selber und vor allem macht man es nicht schriftlich.“

Stefanie Remlinger: „Wenn ihr das wollt, mache ich auch weiter“

Die Worte der Veteranin sorgten zwar für Kopfschütteln, dennoch rauften sich die Mitte-Grünen zusammen. Ein Antrag, dass neben von Dassel auch die BVV-Fraktion zurücktreten solle, wurde mit 81 Prozent abgeschmettert. Stadträtin Remlinger richtete den Blick nach vorne und hielt eine Bürgermeisterinnen-Rede. „Lasst uns gemeinsam Verantwortung übernehmen, sagte die kürzlich aus Pankow nach Mitte gewechselte Ex-Abgeordnete unter dem Applaus der Anwesenden: „Wenn ihr das mit mir noch wollt, dann mache ich auch weiter.“