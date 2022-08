Gothe: Bezirke bei Stellenbesetzung nicht „konkurrenzfähig“

Berlin. Mittes Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung, Ephraim Gothe (SPD), fordert angesichts der Mehreinnahmen des Landes Berlin mehr finanziellen Spielraum bei der Besetzung von Verwaltungsstellen. In einem offenen Brief an den Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus schreibt er, dass der Bezirk am Markt nicht konkurrenzfähig sei. Abgänge von Mitarbeitern aus finanziellen Gründen zu anderen Verwaltungen, etwa der Hauptverwaltung oder zu den Städtischen Wohnungsbaugesellschaften, seien „Alltag“. Allein in dem von ihm zu verantwortenden Bereich Facility Management seien mehr als 20 Arbeitsplätze dauerhaft vakant.

Gothe fordert 500 Euro Zuschlag für Mitarbeiter im technischen Dienst

Um dem entgegenzuwirken, will der SPD-Politiker – insofern die Berliner Finanzverwaltung die Rahmenbedingungen schafft – Mitarbeitern des technischen Dienstes künftig eine Zulage von 500 Euro anbieten. Dazu zählen beispielsweise Sachbearbeiter im Liegenschaftsmanagement. Dieser Zuschlag soll zunächst auf fünf Jahre befristet sein.

Am Dienstag hatte Berlins Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) die Haushaltszahlen für die ersten sechs Monate vorgestellt. Durch hohe Steuereinnahmen und weniger Ausgaben ist zum 30. Juni ein Überschuss von 2,3 Milliarden Euro entstanden. Allerdings warnte Wesener vor allzu großen Ausgabewünschen, da im zweiten Halbjahr infolge des Krieges von einem Rückgang der Konjunktur und damit auch der Steuereinnahmen auszugehen sei.