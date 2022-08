Trotz Protesten: FDP will 9-Euro-Ticket nicht verlängern

Das 9-Euro-Ticket ist beliebt. In der Region wurde es fünf Millionen Mal gekauft. Die FDP bleibt hart und will eine andere Lösung.

Berlin. Aus Sicht der Aktivisten ist die Rolle des Bösewichts vergeben. Der große Kopf aus Pappmaché ist Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nachempfunden. Die Politiker-Figur posiert am Montagvormittag in einem blauen Anzug vor einem schneeweißen Porsche-Cabriolet und zerfetzt symbolische 9-Euro-Tickets.

Die Botschaft der Aktion vor Lindners Amtssitz an der Leipziger Straße ist so klar wie schlicht: Die auf Schildern als „Fahr-Doch-Porsche“-Partei geschmähte FDP und ihr Vorsitzender seien Schuld daran, dass das überaus beliebte und gut angenommene 9-Euro-Ticket für den Regionalverkehr nur noch den August über zu haben sein soll und nicht verlängert wird.

Lindner, so beklagen es die Protest-Organisatoren von Campact, wolle das „Geld dafür nicht rausrücken“. Dabei seien die nötigen Mittel sogar im Verkehrssektor vorhanden, wenn man nur die klimaschädlichen Subventionen streichen und dafür billigen Nahverkehr finanziere, sagt Campact-Aktivist Jan-Philipp Witt: „Die Verkehrswende in Deutschland ist möglich, wenn Busse und Bahnen bezahlbar sind.“ Lindner hatte in der „Bild am Sonntag“ bekräftigt, keinen Spielraum für ein solches Vorhaben zu sehen.

Online-Petition mit 157.000 Unterstützern

Schon vor dem Start im Juni hatten sich viele Bundesländer und auch der Berliner Senat für eine Anschlusslösung ab September ausgesprochen. Bisher soll das günstige ÖPNV-Ticket ebenso auslaufen wie der zeitgleich eingeführte Tankrabatt, der den Autofahrern einen Teil der gestiegenen Sprit-Preise abnehmen soll.

Aber bislang ist trotz der von Campact gestarteten Online-Petition mit inzwischen mehr als 157.000 Unterstützerinnen und Unterstützern kein Konzept zur Fortführung bekannt. Der Verein Campact, ein nach eigenen Angaben von zwei Millionen Menschen auch finanziell unterstützter Verein zur Unterstützung „progressiver Politik“, will darum gemeinsam mit Greenpeace und anderen Umwelt- und Verkehrsgruppen weiter Druck machen.

2,5 Milliarden Euro kostet das 9-Euro-Ticket den Bund für drei Monate. Wollte man die Fahrscheine weiterhin so stark subventionieren, liefe das auf Kosten von zehn Milliarden Euro jährlich hinaus. Die Aktivisten halten dagegen Subventionen, die Autofahrer begünstigen: wie etwa die Pendlerpauschale, die den Staat etwa 5,5 Milliarden Euro kostet, das Dieselprivileg, das die öffentliche Hand mit 9,5 Milliarden Euro belastet, oder das auf zwei Milliarden Euro Steuerausfall geschätzte Dienstwagenprivileg.

Berlins FDP lehnt Dauersubvention ab

Die FDP will aber hart bleiben. Auch in Berlin halten die Liberalen eine ausgeweitete Dauer-Subvention für nicht angebracht. „Wir lehnen eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets ab“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP im Abgeordnetenhaus, Felix Reifschneider, der Morgenpost. Das dafür nötige Geld solle stattdessen in einen besseren öffentlichen Nahverkehr mit besserer Sauberkeit, engeren Takten und mehr Linien fließen.

Grünen-Verkehrsexpertin Oda Hassepaß schlägt ein 29-Euro-Monatsticket vor. Das würde ziemlich genau jenem 365-Euro-Jahresticket entsprechen, mit dem die SPD in den Wahlkampf gezogen war. Die Grünenspitze hatte dieses Angebot nach Wiener Vorbild allerdings bisher abgelehnt, weil eine solche Preissenkung zu Lasten des kostspieligen Ausbaus des öffentlichen Nahverkehrs in Berlin gegangen wäre. Machbar wäre auch diese Preissenkung nur mit mehr Geld des Bundes.

„Die Bürgerinnen und Bürger haben uns in beeindruckender Weise gezeigt, dass sie den ÖPNV nutzen, wenn es entsprechende Angebote gibt“, sagte ein Sprecher von Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne). „Solche Angebote werden aber eine Finanzierung vom Bund brauchen, denn die Länder können das nicht allein stemmen. Wir sehen daher zunächst den Bund in der Pflicht, den Ländern ein Angebot für ein vergünstigtes bundesweites ÖPNV-Nachfolgeticket zu machen – das allerdings nicht auf Kosten der dringend benötigten Investitionen in die Infrastruktur gehen darf. Es reicht also nicht, dass das Bundesverkehrsministerium jetzt einfach auf die Länder verweist.“

Auslastung der Züge durch Billig-Ticket um Viertel gestiegen

Die Nachfrage nach dem Billig-Fahrschein bleibt jedenfalls auch in der Region riesig. Bislang seien in Berlin und Brandenburg zusammen über die Verkehrsunternehmen rund fünf Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, sagte ein Sprecher des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), vier Millionen davon allein in der Hauptstadt. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben im Juni und Juli jeweils 1,1 Millionen Tickets und für den August bisher 200.000 solcher Tickets verkauft.

Das große Interesse am 9-Euro-Ticket spiegele sich auch in der Auslastung der Züge wider, sagte der VBB-Sprecher. Diese sei insgesamt aufgrund des Tickets um bis zu ein Viertel gestiegen und liege inzwischen wieder nahezu auf dem Niveau vor der Corona-Krise. Nach wie vor sei es in den Zügen eng, insbesondere auf Strecken in Richtung Ostsee und nach Schwerin, wo viele Reisende von Berlin aus nach Hamburg umstiegen, sagte der VBB-Sprecher. Inzwischen hätten sich die Fahrgäste aber besser auf die Situation eingestellt. Es habe im Juli demnach kaum noch Beschwerden gegeben.

Auch bei der BVG hieß es: „Die Fahrgastnachfrage in den BVG-Fahrzeugen hat nach neuesten Auswertungen das Vor-Corona-Niveau der Sommerferienzeit erreicht.“

