Teilschließung in einer der größten Grundschulen Berlins

Berlin. Die Flure der Anna-Lindh-Grundschule, mit rund 700 Schülern einer der größte Grundschulen Berlins, sind aufgrund der Sommerferien verlassen. Und im zweiten Bauteil der Weddinger Schule wird es aller Voraussicht nach noch lange dauern, bis hier wieder Kinderstimmen zu hören sind. Wegen Schimmelbefalls wurden das Gebäude sowie das Lehrerzimmer nun geschlossen und sollen von Grund auf und energetisch saniert werden.

60 Millionen Euro für die Grundsanierung

Es reiche nicht, punktuelle Sanierungen und vereinzelt Sperrungen vorzunehmen, erklärte Mittes Schulstadträtin Stefanie Remlinger (Grüne) bei einer Pressekonferenz in der baufälligen Schule. Bereits im letzten Jahr wurden aus Sicherheitsgründen Gebäudeteile gesperrt, schimmelbelastete Stellen entfernt und Materialien ausgetauscht. Laut Schulleiter Mathias Hörold habe es beim Personal sogar Verdachtsmomente von Atemwegsbeschwerden gegeben. Nach den Umbauarbeiten konnten die betroffenen Räume aber wieder bezogen werden.

Augenscheinlicher Schimmelfund vor circa zwei Wochen in der Anna-Lindh-Grundschule. „Ansonsten ist der Schimmel nicht zu sehen“, erklärt Schulleiter Hörold.

Foto: Alexander Rothe

Nun räumt das Bezirksamt ein: Diese Zwischenmaßnahmen sind gescheitert, es brauche mehr als nur die Symptombekämpfung. „Es ist unsere Grundüberzeugung, dass eine Grundsanierung notwendig ist“, betont Remlinger. Diese sei im Senatshaushalt mit 60 Millionen Euro vorgesehen, und Remlinger zeigt sich zuversichtlich, dass es so beschlossen wird.

Bustransfer für den rund vier Kilometer entfernten Alternativstandort

Allerdings gibt es Klärungsbedarf, wofür das Geld letztlich verwendet wird – angesichts des baldigen Schulstarts am 22. August und der politischen Sommerpause ein sportliches Unterfangen. Die rund 200 Schülerinnen und Schüler sowie 20 Lehrkräfte müssen in vier Wochen einen Alternativstandort haben. Dafür habe das Bezirksamt unterschiedlichste Optionen, wie etwa andere Schulen oder private Liegenschaften, bereits geprüft und sei auf dem öffentlichen Mietmarkt fündig geworden. „Wir hoffen, in den nächsten Tagen den Mietvertrag unterschreiben zu können“, berichtet Remlinger. Der Standort liege etwa drei bis vier Kilometer entfernt. Bustransfers sollten eingerichtet werden, erklärt sie schmallippig und verzichtet auf weitere Angaben. Die restlichen 500 Schüler sollen weiter am alten Standort unterrichtet werden.

So viel stehe fest: Die Grundsanierung des Gebäudeteils wird teuer, „unglaublich aufwendig“ und lang. „Unser Ziel ist es, in fünf bis sechs Jahren mit den Sanierungsarbeiten fertig zu sein.“ Sie hoffe, dass die Senatsverwaltung für Finanzen den Plänen des Bezirks zustimmen werde. Container-Gebäude, wie sie in anderen Bezirken eingesetzt werden, seien keine Lösung, da deren Bauzeit ein bis zwei Jahre in Anspruch nehme. Die Möglichkeit, das denkmalgeschützte Gebäude komplett abzureißen und neu zu bauen, schließt Remlinger aber auch nicht aus – ein Neubau wäre schneller zu realisieren.

Turnhalle seit 2017 gesperrt

„Das Damoklesschwer der Auslagerung von Klassen, hat schon länger über uns gehangen“, sagt Anke Erler, Vorsitzende des Fördervereins und ehemalige Vorsitzende des Elternvereins der Anna-Lindh-Schule. „Die Dauer für die Grundsanierung ist mir absolut unverständlich, aber schlimmer wäre es, wenn die Planungen ständig verschoben werden würden.“ Die Eltern- und Schülerschaft seien mittlerweile leidgeprüft. Schon 2017 wurde in der Turnhalle Schimmel festgestellt und diese daraufhin gesperrt. „Im Winter gibt es deshalb kaum Sportunterricht. Nur wenige Klassen können die Sporthallen der Ernst-Schering-Schule mitnutzen.“

Erler wirft dem ehemaligen Schulstadtrat Carsten Spallek (CDU) vor, das Problem in der Anna-Lindh-Schule nicht angemessen angegangen zu haben. Für sie ist es wichtig, dass es endlich losgeht und die Schule in den nächsten nicht noch in zwei Standorte aufgeteilt ist.