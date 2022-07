Ab Montag Tunnelsperrung an der Grunerstraße

An Montag kann an der Grunerstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Berlin. Der Umbau des Molkenmarktes in Mitte hat eine neue Phase erreicht: Da nicht nur die neue Grunerstraße vor das Rote Rathaus verlegt werden soll, sondern auch der Bau einer Fahrbahn an der nördlichen Seite des Mühlendamms geplant ist, muss vor deren Inbetriebnahme der Tunnel an der Grunerstraße als Anschlussbereich gesperrt werden. Dadurch kommt es ab Montag zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Früher befand sich am Molkenmarkt der älteste Markt Berlins als historisches Zentrum der Stadt – heute umzingeln riesige Straßenzüge den Platz. Das sollte sich mit dem 2016 beschlossenen Bebauungsplan ändern. Die Idee war, die Grundrisse des früheren, historischen Molkenmarktes zurückzugewinnen.

Lesen Sie auch:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von Montag an ab etwa 9 Uhr bis zum 31. Juli kommt es daher zu einer Vollsperrung des Tunnels an der Grunerstraße in Richtung Potsdamer Platz. In einem zweiten Bauabschnitt wird der Tunnel vom 1. August bis zum 22. August in Richtung Osten gesperrt. Für Fahrradfahrer, Fußgänger und Busse verändert sich nichts. Autofahrer werden jedoch gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren oder die zwei Fahrspuren oberhalb des Tunnels zu nutzen.

Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnt indes vor Verkehrsbeeinträchtigungen in dem Bereich. Jens Pätsch von der VIZ meint allerdings, dass sich die Staus und Wartezeiten vermutlich auf höchstens 15 Minuten belaufen werden. „Es wird hoffentlich alles relativ normal und entspannt in Berlin-Mitte ablaufen“, sagt Pätsch. Man habe die Bauarbeiten extra in die Sommerferien gelegt, weil dann weniger Leute in Berlin seien und es dadurch ein geringeres Verkehrsaufkommen gäbe. Außerhalb der Ferien wäre die Baustelle am Alexanderplatz „wesentlich dramatischer“.